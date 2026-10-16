Madre de Nadeska Widausky ROMPE EN LLANTO al revelar el ESTADO de su hija en prisión y su DOLOROSO pedido: "Mamita, sé fuerte, cuida a mi hijo"

Ema Velásquez, madre de la modelo Nadeska Widausky , rompió en llanto al hablar de la situación de su hija, detenida en el penal de Chorrillos. Además, reveló el pedido que la modelo le hizo durante este difícil momento familiar.

La madre de Nadeska Widausky protagonizó un emotivo momento al referirse a la situación que atraviesa su hija tras su detención. La medida judicial se produjo luego de que se confirmara su detención con fines de extradición a Bélgica, donde es investigada por presuntos delitos. En una entrevista televisiva, la progenitora de la modelo no pudo contener las lágrimas al hablar de las acusaciones y revelar cómo se encuentra actualmente. Además, compartió el pedido que la influencer le hizo desde prisión, una frase que evidenció la preocupación por su hijo y el difícil momento familiar.

Madre de Nadeska Widausky revela cómo se encuentra su hija en prisión

Ema Velásquez, madre de Nadeska Widausky, decidió pronunciarse públicamente sobre el proceso que enfrenta su hija y habló entre lágrimas durante una conversación con el programa 'América Hoy'. La mujer se refirió a las acusaciones que pesan sobre la modelo y manifestó su postura frente a la denuncia presentada por Jefferson Rubiños.

Durante la entrevista, la progenitora sostuvo que considera necesario que su hija pueda presentarse ante las autoridades para defenderse y aclarar los hechos investigados. Asimismo, cuestionó la versión que, según su perspectiva, habría originado las acusaciones contra la influencer.

"Es la única denuncia de este tipo, de Jefferson Rubiños, si tiene que ir que vaya para que ella pueda defenderse, ella tiene que aclarar eso, este hombre se basó en una mentira, mi hija le prestó para el pasaje", comentó en un inicio sobre las acusaciones que hacen en su contra.

Velásquez también cuestionó la información que se habría tomado en cuenta en Bélgica para sustentar el caso y reiteró su desacuerdo con los señalamientos contra su hija.

"Allá en Bélgica se han basado en lo que él ha dicho", agregó negando las acusaciones hechas en contra de la influencer.

Sin embargo, el momento más conmovedor de la conversación llegó cuando le preguntaron por el estado actual de Nadeska, quien permanece detenida en el Penal de Mujeres de Chorrillos mientras avanza el procedimiento judicial. La madre de la modelo se quebró al recordar la dinámica familiar que compartían antes de esta situación y reveló las palabras que su hija le transmite durante sus visitas.

"Tranquila, éramos los tres siempre, mi hija, mi nieto y yo, para arriba y para abajo, Lo único que me pide es: 'Mamita, por favor sé fuerte, cuida a mi hijo, nada más, qué puedo hacer yo", sostuvo.

Pese al dolor que le genera la situación, Ema Velásquez aseguró que su hija intenta mantenerse serena durante su permanencia en el centro penitenciario. También expresó cuánto le afecta verla en esas circunstancias y pidió, entre lágrimas, que pueda mantenerse fuerte ante el proceso que enfrenta.