Un integrante de una famosa agrupación de cumbia fue intervenido por la Policía luego de atropellar a un extranjero de 77 años. El adulto mayor sufrió lesiones de consideración y el caso continúa bajo investigación.

Un accidente de tránsito ocurrido en Trujillo generó preocupación luego de que un adulto mayor de 77 años resultara gravemente herido tras ser atropellado presuntamente por un cantante de una famosa agrupación de cumbia. El ciudadano extranjero tuvo que ser trasladado a una clínica para recibir atención médica de emergencia. Tras el incidente, la Policía intervino al artista y lo condujo a una comisaría para las diligencias correspondientes. Además, las autoridades investigan si el conductor habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del atropello.

Cantante de cumbia es detenido tras atropellar a extranjero de 77 años en Trujillo

Iván Villacorta Bello, cantante y uno de los líderes de la agrupación de cumbia Los Villacorta, fue detenido luego de verse involucrado en un accidente vehicular que dejó herido a un ciudadano ruso de 77 años. El hecho se produjo durante la tarde del jueves 15 de octubre en la ciudad de Trujillo.

Según la información difundida por Sergio Verde, periodista de La República, el incidente ocurrió en el cruce de la avenida El Ejército con el jirón Mantaro. Los primeros reportes señalan que el vehículo conducido por el artista habría perdido el control y terminado impactando contra el adulto mayor, identificado con las iniciales A. R., quien se desplazaba por el lugar.

Personas que presenciaron lo ocurrido indicaron que el golpe provocó que el hombre cayera con fuerza sobre la calzada. Ante la emergencia, vecinos de la zona se acercaron para auxiliarlo y facilitaron su traslado a una clínica cercana, donde recibió atención médica.

Luego de ser examinado por los profesionales de salud, se determinó que el ciudadano extranjero presentaba heridas de consideración. Entre las lesiones reportadas figuran fracturas en la cabeza y en una de sus piernas, por lo que fue necesario mantenerlo bajo observación médica.

En tanto, agentes policiales intervinieron a Iván Villacorta y lo condujeron a la comisaría La Noria para continuar con las diligencias. El caso quedó en manos de las autoridades, que deberán establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

¿Iván Villacorta habría estado ebrio al momento del accidente?

Uno de los aspectos que llamó la atención tras la intervención policial está relacionado con la condición en la que se encontraba el conductor al momento del atropello. De acuerdo con el acta de detención citada por el periodista Sergio Verde, el cantante habría presentado signos compatibles con un posible estado de ebriedad.

Este dato forma parte de los elementos que deberán ser esclarecidos durante la investigación. Por el momento, la presunta ebriedad del músico no debe considerarse un hecho confirmado, pues corresponde a las autoridades realizar las verificaciones necesarias para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol.

Tras el accidente, el integrante de Los Villacorta fue trasladado a la dependencia policial, donde se llevan a cabo las diligencias vinculadas con el caso. Las investigaciones permitirán conocer las circunstancias exactas en las que se produjo el impacto y establecer las eventuales responsabilidades del conductor.