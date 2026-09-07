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Melanie Martínez impacta al revelar que Pamela Franco la BLOQUEÓ y dejó de APOYARLA LEGALMENTE contra Christian Domínguez

Melanie Martínez comparte que Pamela Franco la eliminó de Instagram, perdiendo su respaldo legal en la disputa con Christian Domínguez.

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    Melanie Martínez impacta al revelar que Pamela Franco la BLOQUEÓ y dejó de APOYARLA LEGALMENTE contra Christian Domínguez
    Melanie Martínez y Pamela Franco
    Melanie Martínez impacta al revelar que Pamela Franco la BLOQUEÓ y dejó de APOYARLA LEGALMENTE contra Christian Domínguez

    Melanie Martínez ha captado nuevamente la atención al expresar los cambios en su relación con Pamela Franco. La cantante reveló, sorprendiendo a muchos, que ya no se comunica con Pamela y que incluso fue bloqueada en Instagram.

    Durante su aparición en 'América Hoy', Melanie también participó en un baño de florecimiento con el fin de alejar malas energías y superar momentos difíciles.

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    Melanie Martínez comenta sobre su distanciamiento de Pamela

    En medio del ritual, la artista insinuó que atraviesa una etapa de traiciones y falta de sinceridad a su alrededor.

    “Anitta, ya le pedí que me quite la mala vibra de maldiciones y traiciones, porque hay mucha falsedad a mi alrededor”.

    Posteriormente, destacó la necesidad de comenzar una nueva etapa dejando las malas energías atrás.

    "Es necesario mantener siempre el camino limpio para que lleguen cosas positivas".

    En el programa, Melanie fue preguntada si mantiene contacto con Pamela Franco. Su respuesta fue directa.

    "Ya no, hace mucho que no hay comunicación. Me enteré de que me bloqueó en Instagram, así que así lo entiendo".

    La situación también impactó a nivel legal. Melanie explicó que perdió el apoyo legal en su caso con Christian Domínguez.

    "Tenía apoyo, pero de repente desapareció. Recibí una carta del juzgado y una notificación de que se retiraban del caso".

    Por ello, se vio obligada a presentarse sola en una audiencia judicial.

    "Asistí a mi audiencia sola porque siempre he avanzado sola. Así que continúo adelante."

    ¿Qué sucedió entre Melanie Martínez y Pamela Franco?

    La cantante asegura desconocer el motivo del distanciamiento con Pamela Franco y enfatizó que nunca habló mal de ella, por lo que su reacción fue sorpresiva.

    "Nunca hice comentarios sobre ella. Estoy tan sorprendida como ustedes, aún no entiendo qué ocurrió para que dejara de seguirme".

    Por último, Melanie subrayó lo inesperado de este alejamiento dada la relación cercana que tenían.

    "No tiene que ser mi fan, pero había una relación cercana por la canción, así que me sorprende".

    SOBRE EL AUTOR:
    Melanie Martínez impacta al revelar que Pamela Franco la BLOQUEÓ y dejó de APOYARLA LEGALMENTE contra Christian Domínguez
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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