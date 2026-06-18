Melanie Martínez , conocida por su relación con Christian Domínguez , sorprendió en redes al mostrar el resultado de su cirugía de párpados.

A pesar de los conflictos legales con Christian Domínguez, su exmarido y padre de su hija, quien la acusó de supuesta difamación, Melanie Martínez generó impacto en las redes sociales. La empresaria difundió un video en su Instagram donde exhibe el resultado de su blefaroplastia, una cirugía estética que retira el exceso de piel de los párpados, a la cual se sometió recientemente.

"Gracias, Dr. Rospigliosi, por devolverme juventud y confianza en mi expresión", escribió Melanie Martínez, de 36 años, junto al video donde agradece al especialista y muestra su transformación estética.

Melanie Martínez presume su transformación estética

La exartista de cumbia presentó su renovado rostro en Instagram, donde dejó asombrados a muchos con su evolución tras una cirugía de párpados. A través de un video comparativo, mostró el cambio en su rostro: inicialmente, lucía ojeras marcadas y exceso de piel, pero luego aparecía con un aspecto rejuvenecido y fresco.

El cirujano responsable de la cirugía detalló los efectos positivos de este procedimiento. "Una blefaroplastia puede revitalizar tu expresión, dando una apariencia más relajada y vigorosa. Como nuestra paciente Melanie Martínez, quien está encantada con su resultado y el cambio logrado en su expresión. Restaura la armonía facial", indicó.

Melanie Martínez desafía posibles consecuencias legales tras demanda

Además, Melanie Martínez se pronunció tras enterarse de que Christian Domínguez interpuso una demanda por supuesta difamación, después de que ella lo llamara públicamente infiel. La empresaria aseguró no temer las posibles repercusiones legales.