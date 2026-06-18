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"Gracias por devolverme la juventud": Melanie Martínez impacta al mostrar su nuevo rostro tras cirugía estética

Melanie Martínez, conocida por su relación con Christian Domínguez, sorprendió en redes al mostrar el resultado de su cirugía de párpados.

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    "Gracias por devolverme la juventud": Melanie Martínez impacta al mostrar su nuevo rostro tras cirugía estética
    Melanie Martinez antes y después
    "Gracias por devolverme la juventud": Melanie Martínez impacta al mostrar su nuevo rostro tras cirugía estética

    A pesar de los conflictos legales con Christian Domínguez, su exmarido y padre de su hija, quien la acusó de supuesta difamación, Melanie Martínez generó impacto en las redes sociales. La empresaria difundió un video en su Instagram donde exhibe el resultado de su blefaroplastia, una cirugía estética que retira el exceso de piel de los párpados, a la cual se sometió recientemente.

    "Gracias, Dr. Rospigliosi, por devolverme juventud y confianza en mi expresión", escribió Melanie Martínez, de 36 años, junto al video donde agradece al especialista y muestra su transformación estética.

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    Melanie Martínez presume su transformación estética

    La exartista de cumbia presentó su renovado rostro en Instagram, donde dejó asombrados a muchos con su evolución tras una cirugía de párpados. A través de un video comparativo, mostró el cambio en su rostro: inicialmente, lucía ojeras marcadas y exceso de piel, pero luego aparecía con un aspecto rejuvenecido y fresco.

    El cirujano responsable de la cirugía detalló los efectos positivos de este procedimiento. "Una blefaroplastia puede revitalizar tu expresión, dando una apariencia más relajada y vigorosa. Como nuestra paciente Melanie Martínez, quien está encantada con su resultado y el cambio logrado en su expresión. Restaura la armonía facial", indicó.

    Melanie Martínez desafía posibles consecuencias legales tras demanda

    Además, Melanie Martínez se pronunció tras enterarse de que Christian Domínguez interpuso una demanda por supuesta difamación, después de que ella lo llamara públicamente infiel. La empresaria aseguró no temer las posibles repercusiones legales.

    "Que sigan las denuncias, que sigan las demandas. Ya había decidido no hablar más, pero parece que él quiere continuar, así que adelante. No me callaré y me defenderé, porque no estoy mintiendo. Si quiere llevarme a prisión, que lo haga", declaró a 'América Hoy'.

    SOBRE EL AUTOR:
    "Gracias por devolverme la juventud": Melanie Martínez impacta al mostrar su nuevo rostro tras cirugía estética
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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