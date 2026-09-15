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¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS? Magaly Medina revela a quién pertenecería el número desde el que denuncia recibir extorsiones y responde a Jefferson Farfán

Después de que Jefferson Farfán exigiera una retractación en un comunicado, Magaly Medina sorprendió al anunciar en vivo quién es realmente el culpable de las extorsiones.

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    Magaly Medina revela a quién pertenecería el número de las llamadas amenazadoras. | Composición Wapa
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    En un comunicado lanzado durante el programa de Magaly Medina, Jefferson Farfán pidió a la periodista y a su abogado que se disculpen tras ser acusado de extorsión. Magaly respondió revelando inesperadamente quién está detrás de los mensajes. ¿Realmente identificó a la 'Foquita'?

    Descubren quién extorsiona a Magaly Medina tras comunicado de Farfán

    Jefferson Farfán negó públicamente cualquier implicación en amenazas a Magaly Medina, exigiendo que ella se retracte de sus acusaciones.

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    Su defensa argumentó que solo unas pocas personas, incluido el exfutbolista, conocían detalles del caso legal mencionado en las demandas por un millón de dólares.

    "Niego de manera categórica una conexión con estas amenazas que Medina afirma haber recibido. No he tenido participación en ninguna acción destinada a intimidarla", defendió Jefferson Farfán y dejó claro que tomará acciones si no retiran los comentarios.

    Esto se transmitió justo al inicio de 'Magaly TV: la firme'. Pese a las especulaciones, Magaly identificó al verdadero propietario del teléfono desde donde se enviaron los mensajes amenazantes.

    "Contamos con la ayuda de seguidores que investigaron rápidamente. Descubrimos que el número desde el que me contactaron pertenece a una persona cuya identidad no está clara", comentó Magaly.

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    Además, mostró la captura de Osiptel con los datos ocultos del individuo, sin revelar su nombre, pero sí el origen del número, distinto al de Farfán.

    "El teléfono está registrado en Trujillo, donde no reside Farfán", puntualizó.

    La periodista también comparó las amenazas con las recibidas por el cantante Engerberth Tapia, encontrando similitud en el tono.

    "Las amenazas se hicieron de una manera peculiarmente educada, similar a estilos ya identificados por todos". Esta información sugiere que Farfán no estaría involucrado al no coincidir en ubicación.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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