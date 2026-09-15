Senamhi emite ALERTA ROJA por vientos extremos y ola de calor en 42 provincias del Perú

Senamhi emite ALERTA ROJA por vientos extremos y ola de calor en 42 provincias del PerúÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La alerta se confirma. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha lanzado una advertencia por fenómenos climáticos que incluyen un aumento significativo de las temperaturas y vientos intensos en áreas de la sierra y costa del Perú. Esta situación persistirá durante tres días, del 16 al 18 de septiembre.
Se espera que las altas temperaturas vengan acompañadas de ráfagas de viento que podrían alcanzar y superar los 55 km/h, con registros de hasta 37 km/h en la sierra norte y sobrepasando los 34 km/h en la zona central.
Ante la llegada de estos eventos climáticos, Senamhi insta a la población a tomar precauciones y prevenir riesgos, dado el peligro de objetos voladores y la posible reducción de visibilidad horizontal debido a los fuertes vientos.
Senamhi alerta sobre vientos fuertes y calor: 42 provincias en alerta roja a partir del 16 de septiembre
Según el Aviso Meteorológico N.° 367, 42 provincias en el Perú estarán bajo este aviso en nueve departamentos: Áncash, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Lima, Pasco y Piura. Aquí se detallan las áreas afectadas:
- Áncash: Huaraz, Bolognesi, Carhuaz, Huari y Recuay.
- Cajamarca: Cajabamba, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.
- Huancavelica: Huancavelica y Tayacaja.
- Huánuco: Dos de Mayo y Lauricocha.
- Junín: Huancayo, Concepción, Jauja, Junín, Tarma, Yauli y Chupaca.
- Lambayeque: Ferreñafe y Lambayeque.
- Lima: Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
- Pasco: Daniel Alcides Carrión y Pasco.
- Piura: Ayabaca, Huancabamba y Morropón.
Expansión del calor en la costa y sierra hasta el 19 de septiembre
Aparte del aumento de viento, Senamhi confirma que del 16 al 19 de septiembre habrá un incremento en la temperatura en ambas regiones, sierra y costa. La costa experimentará este fenómeno de modo moderado a extremo, mientras que en la sierra será más fuerte.
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En cuanto a las temperaturas, la costa norte puede llegar a registrar entre 29 °C y 36 °C, la costa central de 24 °C a 30 °C, mientras que la costa sur entre 22 °C y 30 °C. En la sierra norte, las máximas pueden alcanzar 33 °C, y en las regiones central y sur, llegar a 28 °C y 27 °C, respectivamente.
Se espera que durante el mediodía el cielo permanezca despejado, intensificando la radiación ultravioleta. Además, se pronostican vientos intensos de hasta 35 km/h en las tardes, junto con lluvias en la costa norte y en algunas áreas de la sierra.