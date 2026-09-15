¿LE AFECTÓ? Esposo de Mafer Neyra sorprende al reaccionar a los mensajes de Hugo García tras su matrimonio: “Estoy un poco...”

Ernesto Cabieses volvió a redes tras la boda con Mafer Neyra , hablando sobre los comentarios polémicos que Hugo García dedicó a su pareja.

Esposo de Mafer Neyra sorprende al reaccionar a los mensajes de Hugo García tras su matrimonio | Composición Wapa

Esposo de Mafer Neyra sorprende al reaccionar a los mensajes de Hugo García tras su matrimonio | Composición Wapa

Hugo García causó revuelo con su comportamiento durante la boda de Mafer Neyra, su exnovia, y Ernesto Cabieses enviando mensajes que sugieren que aún no la ha superado, pese a estar en una relación con Isabella Ladera. Frente a esto, el nuevo esposo de la influencer apareció en redes y sorprendió con una declaración en medio de la controversia.

Ernesto Cabieses rompe el silencio sobre su boda tras mensajes de Hugo García

Hugo García se ha convertido en el centro de las conversaciones por sus comentarios inesperados el pasado sábado, cuando Mafer Neyra celebró su matrimonio con Ernesto Cabieses.

El guerrero lanzó mensajes en Por fin llegó el día.., sé feliz en su cuenta de Instagram, que muchos usuarios relacionaron con el matrimonio de su antigua pareja, quien había anunciado que el fin de semana se convertiría en esposa. Esto alimentó especulaciones de que aún tiene sentimientos por ella, a pesar de haber formado una nueva familia.

Además, los votos de Mafer generaron comentarios, pues declaró que piensa en Ernesto desde que lo conoció a los 12 años, a pesar de haberse relacionado con otros, incluido el exguerrero.

Tras esto, Ernesto y Mafer aparecieron en redes sociales en sus primeros días como casados. Sin embargo, la inesperada reacción de él, mostrando confusión por los mensajes que el influencer habría dirigido a su pareja, sorprendió a muchos.

Ernesto expresó su decepción por la brevedad de la boda después de semanas de preparativos, reflejando lo emocionado que estaba por casarse con su ahora esposa y lo mucho que disfrutaron junto a familia y amigos.

“Finalmente somos humanos funcionales después del descanso bien merecido del último domingo. (No nos movimos de la cama, lo dimos todo el sábado, fue un sueño, increíble) Me cuesta creer que pasó tan rápido, estoy un poco triste por esto”, confesó Ernesto, mostrando cierta sorpresa.

Mafer subrayó lo mucho que les aconsejaron disfrutar al máximo la ceremonia, algo que intentaron hacer por completo. Avisaron que próximamente compartirán todas las imágenes de su día especial que no pudieron mostrar antes.

“Todos nos decían que pasaría rápido, que lo aprovecháramos porque volaría. Ahora, tengan paciencia, más tarde terminaremos de mostrar todo, tenemos mucho contenido pendiente. Todos nuestros proveedores, a quienes les agradecemos sinceramente, nos han salvado…”, expresó ella con emoción.