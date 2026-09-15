¡LE RESPONDIÓ CON TODO! Israel Dreyfus REACCIONA a decisión de Alejandra Baigorria de eliminarlo como amigo por parodiarla

Israel Dreyfus respondió tras la polémica por una parodia con Alejandra Baigorria y negó haber tenido mala intención con la empresaria.

¿Alejandra e Israel ya no son amigos? | Composición Wapa

¿Alejandra e Israel ya no son amigos? | Composición Wapa

Israel Dreyfus decidió pronunciarse luego de que una parodia protagonizada junto a Alejandra Baigorria generara comentarios sobre un posible distanciamiento entre ambos. La situación tomó fuerza después de que la empresaria publicara un fuerte mensaje sobre personas que alguna vez consideró cercanas.

Aunque Alejandra no mencionó nombres, sus palabras despertaron especulaciones en redes sociales y llevaron a que Dreyfus aclarara si la broma tuvo alguna intención de incomodarla.

Israel Dreyfus niega mala intención en parodia

El modelo aseguró que la escena fue espontánea y que nunca buscó atacar a su amiga. “Oye, pero nada fue con mala intención. Es una parodia. No hay por qué ofenderse, no hay por qué picarse. No hay por qué poner en una balanza la amistad”, manifestó Dreyfus.

También recordó que días antes había defendido públicamente a Alejandra y Said Palao frente a los cuestionamientos surgidos por la polémica del yate. “Dos días atrás defendía lo que muchos ven indefendible como lo del yate. La gente decía infidelidad. Yo digo, ‘¿Por qué infidelidad si no se vio absolutamente nada comprometedor? Solo estuvo en un lugar incorrecto’”, explicó.

Por ello, cuestionó que una broma pudiera generar una reacción mayor. “Pero qué, ¿esas cosas sí las pasan por agua tibia, no? Pero cuando hago una bromita, una parodia absurda, tonta, que no tiene que ver con la realidad, posiblemente, se arañan”, expresó.

Alejandra Baigorria publicó fuerte mensaje en redes

La polémica creció después de que la empresaria compartiera una reflexión sobre las personas que ha decidido apartar de su vida.

“Sigo tachando nombres. Incluso de personas que alguna vez consideré importantes, que estuvieron a mi lado en momentos especiales, que invité a mi mesa y abracé como parte de los míos. Pero con el tiempo, los lobos disfrazados de oveja terminan mostrando los dientes. Y algunos hasta muerden la mano que un día los recibió”, escribió la empresaria. Sin embargo, Baigorria no confirmó que sus palabras estuvieran dirigidas a Dreyfus.

Israel revela si Alejandra o Said hablaron con él

Durante su pódcast, Ethel Pozo le preguntó directamente si Alejandra o Said Palao se habían comunicado con él tras la controversia.

“No me han dicho nada. Desde mi punto de vista, no ha pasado algo incorrecto. Espero que no se hayan ofendido, porque no ha sido con esa intención”, respondió. Dreyfus insistió en que el contenido no fue preparado para burlarse de alguien.

“No ha sido ni con malicia. Ha sido algo espontáneo porque ni siquiera fue una parodia premeditada”, sostuvo.

Finalmente, agregó: “Creo que nos conocen lo suficiente como para saber que no tendría por qué haber una mala intención”.