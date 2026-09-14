Israel Dreyfus RESPONDE FUERTE a Alejandra Baigorria tras ser ELIMINADO de sus amigos: “Se araña por las puras”

Lo que comenzó como una simple parodia terminó afectando una larga amistad. Tras la representación cómica de presuntos problemas de pareja entre Israel Dreyfus y Alejandra Baigorria, la conocida 'Rubia de Gamarra' compartió un mensaje refiriéndose a aquellos que mostraron su verdadera cara después de tener un lugar a su lado. Por supuesto, el modelo no se quedó en silencio.

"Continúo eliminando nombres. Incluso de aquellos que alguna vez consideré importantes y que fueron parte de momentos especiales. Compartieron mi mesa y los abracé como propios. Pero con el tiempo, algunos lobos disfrazados de oveja muestran sus colmillos, e incluso muerden la mano que un día los acogió", expresó Alejandra Baigorria en sus redes sociales, aludiendo a la revelación de Pamela López.

Respuesta de Israel Dreyfus a Alejandra Baigorria

Aunque inicialmente comentó que no creía que ese mensaje estuviera dirigido hacia él, Israel Dreyfus aclaró enfáticamente que su intención no fue mala. También aprovechó para recordarle a la empresaria que él fue de los pocos que la defendió, tanto a ella como a Said Palao, tras el escándalo de un chico reality en una despedida de solteros en Argentina.

“Nada de esto fue con mala intención. Es solo una parodia. No hay motivo para sentirse ofendido o para valorar la amistad en una balanza. Hace un par de días defendía algo que muchos consideraban indefendible, como lo del yate. La gente decía que era infidelidad. Pero yo digo, ‘¿Por qué infidelidad si no hubo nada comprometedor? Solo estuvo en un lugar incorrecto’. Pero bueno, esas cosas se ignoran, ¿verdad? Pero, cuando hago una pequeña broma, una parodia absurda, fuera de la realidad, hay quienes se ofenden”, explicó Israel Dreyfus en 'Sin más que decir'.