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Israel Dreyfus RESPONDE FUERTE a Alejandra Baigorria tras ser ELIMINADO de sus amigos: “Se araña por las puras”

Israel Dreyfus reacciona al mensaje contundente de Alejandra Baigorria, asegurando que la parodia no tuvo mala intención, y le recuerda que siempre la apoyó.

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    Israel Dreyfus RESPONDE FUERTE a Alejandra Baigorria tras ser ELIMINADO de sus amigos: “Se araña por las puras”
    Israel Dreyfus pide comprensión y aclara que no esperaba ofensas de Alejandra Baigorria por su humor. Fotos: capturas/Youtube
    Israel Dreyfus RESPONDE FUERTE a Alejandra Baigorria tras ser ELIMINADO de sus amigos: “Se araña por las puras”

    Lo que comenzó como una simple parodia terminó afectando una larga amistad. Tras la representación cómica de presuntos problemas de pareja entre Israel Dreyfus y Alejandra Baigorria, la conocida 'Rubia de Gamarra' compartió un mensaje refiriéndose a aquellos que mostraron su verdadera cara después de tener un lugar a su lado. Por supuesto, el modelo no se quedó en silencio.

    "Continúo eliminando nombres. Incluso de aquellos que alguna vez consideré importantes y que fueron parte de momentos especiales. Compartieron mi mesa y los abracé como propios. Pero con el tiempo, algunos lobos disfrazados de oveja muestran sus colmillos, e incluso muerden la mano que un día los acogió", expresó Alejandra Baigorria en sus redes sociales, aludiendo a la revelación de Pamela López.

    Respuesta de Israel Dreyfus a Alejandra Baigorria

    Aunque inicialmente comentó que no creía que ese mensaje estuviera dirigido hacia él, Israel Dreyfus aclaró enfáticamente que su intención no fue mala. También aprovechó para recordarle a la empresaria que él fue de los pocos que la defendió, tanto a ella como a Said Palao, tras el escándalo de un chico reality en una despedida de solteros en Argentina.

    Nada de esto fue con mala intención. Es solo una parodia. No hay motivo para sentirse ofendido o para valorar la amistad en una balanza. Hace un par de días defendía algo que muchos consideraban indefendible, como lo del yate. La gente decía que era infidelidad. Pero yo digo, ‘¿Por qué infidelidad si no hubo nada comprometedor? Solo estuvo en un lugar incorrecto’. Pero bueno, esas cosas se ignoran, ¿verdad? Pero, cuando hago una pequeña broma, una parodia absurda, fuera de la realidad, hay quienes se ofenden”, explicó Israel Dreyfus en 'Sin más que decir'.

    Al ser cuestionado por Ethel Pozo sobre si alguno de los esposos se había comunicado con él, Israel comentó: “No he recibido ningún mensaje. Desde mi perspectiva, no ha ocurrido nada incorrecto. Espero que no se hayan sentido ofendidos, porque definitivamente esa no fue mi intención. No hubo ninguna malicia. Fue algo espontáneo, ni siquiera planeado. Creo que me conocen lo suficientemente bien como para saber que no había mala intención alguna. La gente que se ofende es sin razón”, concluyó en su pódcast de este lunes 14 de septiembre.

    SOBRE EL AUTOR:
    Israel Dreyfus RESPONDE FUERTE a Alejandra Baigorria tras ser ELIMINADO de sus amigos: “Se araña por las puras”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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