Polémica en el Miss Universo México: participantes no aceptaron resultado y público aplaude a las "verdaderas ganadores"

El Miss Universo México 2025 terminó en polémica: finalistas gritaron “fraude” y se negaron a aplaudir a la ganadora. Videos virales desataron un debate sobre la transparencia del certamen .

El esperado certamen de belleza Miss Universo México 2025 terminó envuelto en controversia. Lo que debía ser una noche de celebración y coronas se transformó en un escenario de reclamos, gestos de inconformidad y fuertes rumores que estallaron en redes sociales.

Finalistas acusan irregularidades en plena gala

La tensión se desató durante la final, cuando varias concursantes se negaron a aplaudir a la nueva reina. En los videos difundidos en TikTok y X, se aprecia cómo algunas participantes coreaban los nombres de otras candidatas, a quienes consideraban las verdaderas ganadoras.

Lejos de la típica postal de abrazos y felicitaciones, la escena estuvo marcada por miradas incómodas y un ambiente de división. El público y los usuarios en línea no tardaron en reaccionar, asegurando que el certamen estuvo marcado por decisiones premeditadas.

Entre las expresiones más repetidas de las finalistas, una palabra encendió las alarmas: “fraude”. Según versiones que circulan en redes, el resultado ya habría estado definido antes de la gala, lo que pone en entredicho la transparencia de la organización.

La organización guarda silencio ante el escándalo

Hasta ahora, los responsables del concurso no han emitido un pronunciamiento oficial que aclare la situación. Sin embargo, la presión mediática sigue en aumento, y el tema ya es tendencia más allá de México, con miles de comentarios en otros países que siguen de cerca el certamen.

“Lo que debía ser una fiesta terminó en un reclamo colectivo. Las imágenes que se viralizaron en TikTok quedarán como prueba de que, al menos para las concursantes, la justicia no se reflejó en la decisión final”, comentaron usuarios en redes.