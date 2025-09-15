Brenda Matos, famosa por su papel de Kimberly en ' Al fondo hay sitio ', hizo llorar a sus seguidores al reencontrarse con su madre en Japón tras 22 años de separación.

Brenda Matos, conocida por su papel de Kimberly en ‘Al fondo hay sitio’, conmovió a sus seguidores al mostrar el emotivo reencuentro con su madre en Japón. Después de 22 años de separación, la actriz emprendió un viaje lleno de nervios y emoción para volver a verla. La experiencia fue documentada en redes sociales, generando una ola de comentarios.

Brenda Matos vive emotivo reencuentro con su madre en Japón tras 22 años

“Nadie está llorando mientras publica esto porque aún sigo sin creerlo”, escribió la actriz en la descripción del video que publicó en redes, donde mostró desde la ansiedad previa al viaje hasta el conmovedor abrazo final.

Durante el trayecto, Brenda confesó que la invadían muchas dudas y emociones. “¿Me sentiré bien?, ¿me sentiré rara?, ¿cómo le explico que me he aguantado este sentimiento 22 años?”, expresó en sus historias de Instagram, revelando que incluso lloró en el avión hasta que una azafata le ofreció agua para tranquilizarla.

Ya en el aeropuerto japonés, la actriz aprovechó para cambiarse de ropa y lucir impecable para el gran momento. Finalmente, el esperado encuentro llegó, y ambas se fundieron en un abrazo lleno de lágrimas y alegría.

“Ella me dijo que estaba muy feliz de verme”, contó la joven, lamentando que su teléfono se apagara justo en ese instante y no pudiera grabar por completo la emotiva escena.

¿Por qué la actriz Brenda Matos se mantuvo tanto tiempo sin ver a su madre?

La actriz, conocida por interpretar a Kimberly en ‘Al fondo hay sitio’, nació en Japón fruto del romance entre su padre peruano y su madre indonesia, quienes se conocieron en ese país durante un viaje de negocios. Allí pasó sus primeros cuatro años de vida antes de que su papá decidiera traerla a Perú.

Desde entonces, Brenda creció lejos de su mamá, quien optó por quedarse en Japón para continuar con su carrera laboral. Hoy, a pocos días de cumplir 25 años, la actriz suma más de dos décadas sin verla en persona. Sin embargo, reveló que mantienen contacto constante, aunque su madre no sabe del gran éxito de su personaje en la popular serie.

“Mi papá está contento, mi mamá todavía no se entera porque está en otro país, en Japón. Ya no la veo 20 años”, confesó Brenda en una entrevista con ‘Más espectáculos’.