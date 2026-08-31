¡QUÉ SUSTO! Valeria Piazza preocupa a sus seguidores al revelar que un fuerte dolor la llevó directamente a una clínica

Valeria Piazza reveló que la enfermedad de Behçet reapareció después de casi 10 años y contó el complicado momento de salud que atravesó.

Valeria Piazza tuvo que ir de emergencia a la clínica. | Composición Wapa

Valeria Piazza tuvo que ir de emergencia a la clínica. | Composición Wapa

Valeria Piazza generó preocupación entre sus seguidores luego de revelar que atravesó una complicada situación de salud durante un reciente viaje a Colombia. La ex Miss Perú contó que comenzó a sentir fuertes dolores en distintas partes del cuerpo y, ante el incremento de las molestias, decidió regresar antes de lo previsto a Lima para recibir atención médica.

La conductora explicó que, tras someterse a una evaluación, los especialistas determinaron que la enfermedad de Behçet, condición que había permanecido controlada durante casi una década, volvió a manifestarse.

Valeria Piazza revela que enfermedad reapareció después de casi 10 años

A través de sus redes sociales, Valeria Piazza detalló que los primeros síntomas comenzaron mientras se encontraba trabajando en Colombia. El dolor se volvió cada vez más intenso, por lo que tomó la decisión de modificar sus planes y retornar al Perú.

“Estuve desaparecida por cuatro días en Colombia porque fui sintiendo un dolor intenso en todo el cuerpo que iba incrementando al pasar de los días. Terminé de grabar y adelanté mi vuelo para poder venir a la clínica en Lima”, contó la ex Miss Perú.

Luego de ser atendida, Piazza confirmó que se trataba nuevamente de la enfermedad de Behçet y que tuvo que iniciar un tratamiento para controlar la inflamación.

Valeria Piazza padece de síndrome de Behcet.

“Era el Behcet regresando a mi cuerpo después de casi 10 años. Fueron días de cortisona y de inmunosupresores para ‘apagar el fuego’, como dice mi reumatólogo”.

La exreina de belleza también reconoció que inicialmente prefirió mantener en reserva lo que estaba atravesando debido a la preocupación que le generaba la posibilidad de volver a vivir una experiencia similar a la de años anteriores.

“No lo conté porque estaba nerviosa y quería manifestar que esto no sería como lo que viví la última vez. El poder de la mente es poderoso y cada día sentía que bajaba la inflamación y este dolor insoportable. Gracias a Dios hoy (ayer) me dan de alta y no siguió avanzando”, agregó.

Tras varios días bajo observación y tratamiento médico, Valeria recibió el alta al presentar una evolución favorable.

Valeria Piazza también vivió momentos de angustia por su mascota Bruno

Este episodio se suma a otro complicado momento que la conductora enfrentó recientemente debido al estado de salud de Bruno, su querida mascota.

Durante la madrugada del viernes 17 de julio, Piazza se encontraba descansando cuando unos fuertes ruidos llamaron su atención. Al acercarse a su perro, descubrió que estaba sufriendo convulsiones y presentaba abundante salivación.

La situación fue especialmente angustiante para la presentadora debido a que se encontraba sola en Lima, pues su esposo, Pierre Cateriano, había viajado días antes a la selva.

Ante la emergencia, Valeria trasladó inmediatamente a Bruno hasta una veterinaria para que pudiera ser evaluado por especialistas.

Valeria Piazza

Valeria Piazza contó cómo vivió la emergencia de Bruno

La conductora recurrió a sus redes sociales para expresar la preocupación que sintió durante aquellos minutos y confesó que no sabía cómo reaccionar mientras observaba a su mascota atravesar la crisis.

“1am y en el vet. Ha sido una pesadilla realmente. Estaba dormida con todo apagado y escuché ruidos muy fuertes, era Brunito convulsionando, botaba mucha baba, lo veía asustado y no sabía cómo podía calmarlo, yo sola con él, sentí ese momento eterno. Solo rezo para que todo salga bien en sus exámenes”, escribió.

Piazza permaneció junto a Bruno mientras los veterinarios realizaban los exámenes correspondientes para determinar qué había provocado el episodio.