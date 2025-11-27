Valeria Piazza compartió PROBLEMAS de salud y esposo SORPRENDIÓ con su RESPUESTA: “Tengo una bola...”

Valeria Piazza generó preocupación a sus seguidores al dar a conocer que tiene una inflamación en el rostro y su esposo, Pierre Cateriano, dejó en shock con su reacción.

Valeria Piazza sorprendió a su comunidad digital al contar que atraviesa un problema de salud que afectó por completo su rutina diaria. La exconductora de televisión explicó que amaneció con una inflamación severa en ambos párpados, situación que la obligó a suspender todos los compromisos que tenía agendados.

A través de Instagram, la exMiss Perú detalló lo mal que se sintió al verse frente al espejo esa mañana: “Tengo una bola en los dos párpados. Hoy tuve que cancelar todo lo que tenía. Estoy en modo sapo, ¿será tanto maquillaje todo el día?”, escribió, mostrando con humor la molestia que venía enfrentando.

Pierre Cateriano reacciona: “Me encargo que seas engreída como la reina que eres”

Mientras Valeria actualizaba a sus seguidores sobre su estado, su esposo Pierre Cateriano también se hizo presente y no dudó en dedicarle un mensaje cargado de cariño. Después de enterarse de la situación, el empresario le ofreció todo su apoyo y así se lo dejó claro: “Ok, bebé, en la tarde me encargo que seas engreída como la reina que eres”.

Horas más tarde, Pierre compartió su propia versión sobre lo ocurrido. Según comentó en redes, la influencer no solo tenía los ojos hinchados, sino que presentaba un diagnóstico más serio: “Acabo de llegar a mi casa, entro a nuestro cuarto y veo a mi Vale con una sonrisa de oreja a oreja y tiene una infección en el ojo”, reveló, confirmando el cuadro.