    Valeria Piazza, la ex reina de belleza y conductora de varias temporadas de 'América Hoy', sorprendió al anunciar en vivo su renuncia al programa en el que estuvo varios meses, señalando que, aunque guarda gratos recuerdos del magazine, ha decidido enfocarse en nuevos proyectos profesionales.

    Valeria se despide de ‘America Hoy’:

    Este viernes 3 de octubre, la exreina de belleza sorprendió a la audiencia al confirmar su salida del espacio de espectáculos, revelando que incluso había extendido su permanencia en el programa.

    Tantos años en televisión y me sigo poniendo nerviosa. La verdad es que hoy se acaba mi temporada 2025 en ‘América Hoy’. De hecho iba a ser hasta el 31 de julio, pero la hemos pasado tan bien, nos hemos divertido tanto que la hicimos más larga, hasta setiembre octubre”.

    En medio de su despedida, Ethel Pozo comentó que explicó el motivo de su salida para que la audiencia pueda entender. Con evidente emoción, Valeria Piazza anunció que deja definitivamente ‘América Hoy’ para dar paso a nuevos retos personales. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes no esperaban su despedida.

    Yo quiero agradecerle a todos, tengo varios proyectos. Yo ya había conversado con Armando (Tafur) antes, pero ahora sí tengo algunos viajes, algunos proyectos, qué cumplir con los contratos. Se viene temporada fuerte”.

    Valeria Piazza se quiebra al recibir presente

    Después de entregarle un pequeño obsequio a Valeria Piazza, Ethel Pozo agregó: “Te vamos a extrañar y esperamos de verdad que vengas prontito”.

    Ante estas palabras, la modelo se mostró visiblemente emocionada y estuvo a punto de derramar algunas lágrimas al despedirse de sus compañeros del programa. “Claro que sí. Cuando ustedes me necesiten, voy a estar acá. He aprendido muchísimo de la televisión este año, he crecido en la carrera y en la conducción”, concluyó en vivo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Valeria Piazza se despide EN VIVO de ‘América Hoy’: "Hoy se acaba mi temporada"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

