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¿Nuevas noticias en caso Naldy Saldaña? César Sánchez SORPRENDE CON 30 HORAS DE VIDEOS, pero Fiscalía rechaza perito forense

Caso Naldy Saldaña: Fiscalía examina más de 30 horas de videos de seguridad en investigación contra el exdirector de La Bella Luz.

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    ¿Nuevas noticias en caso Naldy Saldaña? César Sánchez SORPRENDE CON 30 HORAS DE VIDEOS, pero Fiscalía rechaza perito foerense | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    ¿Nuevas noticias en caso Naldy Saldaña? César Sánchez SORPRENDE CON 30 HORAS DE VIDEOS, pero Fiscalía rechaza perito forense

    El avance en el caso de Naldy Saldaña, involucrando a César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, sigue adelante en el Ministerio Público. Recientemente, se revisaron extensos videos de seguridad del lugar donde ensayaba la banda.

    El viernes 28 de agosto, el periodista Oswaldo Arteaga de América Hoy se presentó en la sede del Ministerio Público en Los Olivos para reportar las últimas acciones fiscales en relación con la denuncia de presuntos tocamientos indebidos hecha por la cantante.

    Según explicó Arteaga, César Sánchez Chavesta asistió a una extensa diligencia que duró más de siete horas. Durante esta sesión, se mostraron videos de alrededor de ocho cámaras de seguridad del lugar.

    Estos registros, que suman más de 30 horas, corresponden al mismo día en que, según la denuncia, ocurrieron los eventos.

    Diligencias Pendientes: Fiscalía prosigue investigaciones

    Arteaga mencionó que aún no se ha logrado encontrar el momento preciso de los hechos denunciados durante la revisión del material.

    "La diligencia no se completó, ni se llegó al momento de los hechos denuncias", explicó el reportero.

    Durante el procedimiento, se intentó incluir la participación de un perito forense para analizar posibles conductas relacionadas con la denuncia de abuso, pero su participación no fue aceptada.

    "El perito, Carlos Chirinos, especialista en abuso s4xual, habría tenido la intención de analizar las reacciones de Naldy en el video", comentó Oswaldo Arteaga.

    Naldy Saldaña Declara Ante la Fiscalía

    Naldy Saldaña se presentó el viernes 28 de agosto ante el Ministerio Público para dar su testimonio. Planea entregar capturas de su celular que, según su relato, apoyarían su denuncia contra César Sánchez Chavesta.

    El caso sigue en manos de la Fiscalía mientras se recaban testimonios, videos y otros elementos para esclarecer los hechos.

    Por su parte, Óscar Custodio, quien lideraba La Bella Luz, ha sido citado para declarar el lunes 31 de agosto, tras abrirse una investigación por presunto encubrimiento en su contra.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Nuevas noticias en caso Naldy Saldaña? César Sánchez SORPRENDE CON 30 HORAS DE VIDEOS, pero Fiscalía rechaza perito forense
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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