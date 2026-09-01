¿NO LO VEÍAN VENIR? Corazón Serrano toma RADICAL DECISIÓN con Briela Cirilo tras su renuncia

Briela Cirilo anunció su salida de Corazón Serrano en pleno concierto, pero un inesperado cambio en la publicidad de la agrupación generó dudas.

La salida de Briela Cirilo de Corazón Serrano sorprendió a los seguidores de la agrupación. La cantante confirmó en pleno concierto que ya no continuaría formando parte de la orquesta y se despidió públicamente del equipo, músicos y dueños del grupo.

Aunque todo parecía indicar que su alejamiento se daba en buenos términos, un inesperado cambio en las redes sociales de Corazón Serrano despertó dudas sobre cómo se habría producido realmente su salida.

Briela Cirilo se despide de Corazón Serrano en pleno concierto

Durante su última presentación con la agrupación, Briela recibió unas palabras de despedida por parte del animador y aprovechó el momento para agradecer por la oportunidad que tuvo dentro de la orquesta.

“Muchas gracias a todos, gracias a la familia Guerrero Neira por la oportunidad y también por haberme permitido cumplir un sueño que ha sido estar en grandes escenarios al lado de personas que jamás voy a olvidar. Me llevo muchísimos recuerdos con mis amigas. También profunda admiración por los músicos de la agrupación, el equipo técnico que sin ellos no sería posible todo esto. Y pues agradecerte a ti Dany, no me esperaba este texto, a todo el público por acompañarme en las buenas, en las malas y hacerme sentir tan querida. Esta etapa me la llevo para siempre en un lugar especial en el corazón, muchas gracias Corazón Serrano”, expresó.

Tras su despedida, comenzó a circular en redes sociales un supuesto chat en el que se señalaría que Briela había decidido desde marzo no renovar contrato debido a sus planes de continuar estudios en Europa.

Corazón Serrano elimina a Briela de publicidad

Sin embargo, un detalle llamó especialmente la atención de los seguidores. Días antes de anunciarse su salida, Briela todavía aparecía en la publicidad de una presentación programada para el 13 de noviembre en Cusco.

Horas después de confirmarse su alejamiento, la imagen promocional fue modificada y la cantante dejó de aparecer junto a sus ahora excompañeras.

La agrupación, además, no publicó inmediatamente un comunicado oficial de despedida, lo que provocó nuevas especulaciones entre los fanáticos sobre las circunstancias de su salida.

¿La salida de Briela ya estaba acordada?

Por ahora, Briela ha dejado entrever con sus palabras que mantiene gratitud hacia la familia Guerrero Neira y el equipo de Corazón Serrano.