Sheyla Rojas viajó a España para ver a su hijo Antoñito y conocer su salud. La modelo publicó este emotivo encuentro en redes sociales.

Antoñito tiene 13 años y lleva varios años viviendo con su papá en España. | Composición Wapa

Antoñito tiene 13 años y lleva varios años viviendo con su papá en España. | Composición Wapa

Después de poner punto final a su relación de cinco años con el empresario mexicano Sir Winston, Sheyla Rojas decidió viajar inesperadamente a España para estar con su hijo, Antoñito, de 13 años. La exchica reality compartió un emotivo video del reencuentro, reflejando la alegría de ambos. "Con mi muñeco", expresó la popular 'Shey shey' en su post.

El joven Antoñito es fruto de la relación de la influencer con el torero español Antonio Pavón. Desde hace un tiempo, reside en España bajo el cuidado de su padre y su pareja, Joi Sánchez, mientras Sheyla vivía en México.

Reencuentro de Sheyla Rojas con Antoñito tras separación

Sheyla Rojas compartió con sus seguidores en redes sociales los momentos con Antoñito en su reencuentro, tras varios meses distanciados. La influencer grabó cómo disfrutaron juntos de un caluroso día de piscina, y su hijo le regaló varios besos.

Antoñito ahora puede moverse por sí mismo tras superar las limitaciones de la artrogriposis múltiple congénita, una condición rara que afectó su movilidad. Esta visita también permitió a Sheyla conocer de cerca su estado de salud.

El encuentro reflejó la positiva relación entre Sheyla, Antonio Pavón y Joi Sánchez, al compartir momentos de genuina camaradería.

Usuarios en redes sociales elogiaron a Sheyla Rojas por su rol de madre, valorando su viaje a España para pasar tiempo con Antoñito tras meses distanciados. Su presencia en Europa también sirvió para promocionar varias marcas, tal como se evidenció en su cuenta de Instagram.

Razones de la separación de Sheyla Rojas y Sir Winston

Recientemente, Sheyla confesó que está conociendo al excongresista Joaquín Ramírez, tras ser vistos juntos. La modelo reveló por primera vez por qué terminó con Sir Winston.