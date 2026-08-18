¡REENCUENTRO QUE CONMUEVE! Sheyla Rojas vuelve a ver a su hijo Antoñito tras ruptura con Sir Winston: “Con mi muñeco”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Después de poner punto final a su relación de cinco años con el empresario mexicano Sir Winston, Sheyla Rojas decidió viajar inesperadamente a España para estar con su hijo, Antoñito, de 13 años. La exchica reality compartió un emotivo video del reencuentro, reflejando la alegría de ambos. "Con mi muñeco", expresó la popular 'Shey shey' en su post.
El joven Antoñito es fruto de la relación de la influencer con el torero español Antonio Pavón. Desde hace un tiempo, reside en España bajo el cuidado de su padre y su pareja, Joi Sánchez, mientras Sheyla vivía en México.
LEE MÁS: Curwen toma radical decisión tras ampay de su novia Carla Campos en programa de Magaly Medina
Reencuentro de Sheyla Rojas con Antoñito tras separación
Sheyla Rojas compartió con sus seguidores en redes sociales los momentos con Antoñito en su reencuentro, tras varios meses distanciados. La influencer grabó cómo disfrutaron juntos de un caluroso día de piscina, y su hijo le regaló varios besos.
Antoñito ahora puede moverse por sí mismo tras superar las limitaciones de la artrogriposis múltiple congénita, una condición rara que afectó su movilidad. Esta visita también permitió a Sheyla conocer de cerca su estado de salud.
El encuentro reflejó la positiva relación entre Sheyla, Antonio Pavón y Joi Sánchez, al compartir momentos de genuina camaradería.
PUEDES VER: Magaly Medina cuestionó a Victor Caballero 'Curwen' por descartar infidelidad tras ampay de su novia: "Quiere vivir engañado"
Usuarios en redes sociales elogiaron a Sheyla Rojas por su rol de madre, valorando su viaje a España para pasar tiempo con Antoñito tras meses distanciados. Su presencia en Europa también sirvió para promocionar varias marcas, tal como se evidenció en su cuenta de Instagram.
Razones de la separación de Sheyla Rojas y Sir Winston
Recientemente, Sheyla confesó que está conociendo al excongresista Joaquín Ramírez, tras ser vistos juntos. La modelo reveló por primera vez por qué terminó con Sir Winston.
En una charla con Magaly Medina durante su podcast, Sheyla explicó que sus objetivos fueron divergentes y mencionó infidelidades, aunque evitó ahondar en detalles. "Aguanté mucho, pero llega un momento en que te das cuenta de que ni él comparte mi camino, ni yo sigo el suyo", comentó.