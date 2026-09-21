¡Mi mascota no quiere comer! Expertos explican las causas de la pérdida de apetito en perros y gatos

La inapetencia repentina en las mascotas puede responder a factores clínicos, conductuales o cambios en su rutina nutricional.

La alimentación es uno de los principales indicadores de bienestar en perros y gatos. Por ello, cuando una mascota rechaza su comida de manera repentina o gradual, es común que surja la preocupación en los tutores. La pérdida de apetito no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma que puede originarse por diversas razones.

De acuerdo con el equipo técnico de Royal Canin Perú, las causas más frecuentes detrás de este comportamiento se dividen en tres grandes grupos:

● Problemas clínicos o de salud: Molestias dentales (sarro, encías inflamadas o piezas fracturadas), cuadros gastrointestinales, infecciones, dolor en general o enfermedades sistémicas pueden hacer que el animal asocie el acto de comer con incomodidad.

● Factores ambientales, conductuales y emocionales: Perros y gatos son altamente sensibles a su entorno. Mudanzas, remodelaciones, ruidos fuertes, la llegada de un nuevo integrante al hogar o episodios de estrés y ansiedad impactan de forma directa en su conducta alimentaria.

● Preferencias y manejo del alimento: Cambios bruscos de fórmula sin una transición gradual, ofrecer comida fría recién salida del refrigerador, platos sucios o el exceso de bocadillos y premios entre comidas pueden provocar que rechacen su ración habitual.

"Si un gato pasa varios días sin comer, su salud puede complicarse gravemente muy rápido y sus órganos pueden empezar a fallar. Por eso, si notas que tu minino no toca su comida en todo un día (de 24 a 48 horas), o si además lo ves triste, decaído, devolviendo la comida o con la pancita suelta, no lo dejes pasar: llévalo de inmediato al veterinario. Cuando se trata de su bienestar, más vale prevenir.", señala Carolina Figueroa, médico veterinaria y Corporate de Royal Canin.

Los perros no son como los seres humanos

Por otro lado, la especialista indica que el gusto es menos importante para los perros que para los seres humanos. Mientras los humanos tenemos 9000 papilas gustativas, los perros tienen 1700, por lo que su sentido del gusto está menos desarrollado.

Como seres humanos, masticamos y saboreamos nuestra comida, pero los perros muerden y desgarran, lo que significa que mastican menos y comen más rápido. La comida pasa menos tiempo en su paladar.

"A diferencia de los seres humanos, los perros no requieren una dieta variada, las necesidades nutricionales son distintas en cada uno (ver figura 1). De hecho, cambiar demasiado rápido la dieta de un perro puede generarle malestar estomacal. Si alguna vez tienes que realizar la transición a una dieta nueva para tu mascota, es importante que lo hagas lentamente y por etapas. Lee nuestra guía para obtener más información", añade la especialista.

¿Y qué pasa con los gatos? Solo tienen unas 470 papilas gustativas. Su sentido del gusto es considerablemente más limitado. De hecho, son de los pocos mamíferos que no pueden detectar el sabor dulce. ¿Cómo eligen su comida? Para un gato, el gusto pasa a segundo plano; lo que realmente guía su apetito son el olfato (mucho más desarrollado), la temperatura y la textura del alimento.

Recomendaciones para los tutores:

- Servir el alimento en horarios fijos y en un área tranquila, lejos de ruidos molestos o bandejas sanitarias.

- Conservar el alimento seco en su empaque original bien cerrado para evitar que pierda aroma y frescura, o combinarlo con opciones húmedas adecuadas según indicación profesional.

- Evitar forzar la alimentación con dietas caseras no balanceadas ni suministrar fármacos sin supervisión médica.