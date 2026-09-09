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Conoce más sobre la primera gran caminata familiar que convertirá cada inscripción en alimento para mascotas rescatadas

El evento reunirá a cientos de familias y sus mascotas en una experiencia única de bienestar, diversión y solidaridad este 20 de septiembre en el Pentagonito.

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    La actividad es pesanda para fomentar la adopción.
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    Con el objetivo de seguir promoviendo el bienestar animal y fortalecer el vínculo entre las mascotas y sus familias, SuperPet realizará el próximo 20 de septiembre el SuperPet Fest, una jornada que combinará actividad física, entretenimiento y ayuda a mascotas rescatadas en un solo espacio. El encuentro se llevará a cabo desde las 8.30 a. m. en el Parque Olímpico del Pentagonito, en San Borja, y espera congregar a cientos de asistentes junto a sus mascotas.

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    La actividad principal será una caminata familiar de dos kilómetros, diseñada para que personas de todas las edades puedan participar acompañadas de sus perros. Sin embargo, el evento va mucho más allá del deporte: por cada entrada vendida se donará 1 kg de alimento a organizaciones dedicadas al rescate y cuidado de animales en situación de abandono como la Asociación Tifa Grados-Rescate Animal, reafirmando así su compromiso con la tenencia responsable y el bienestar animal.

    "Creemos que las mascotas son parte fundamental de las familias. Con el SuperPet Fest queremos crear una experiencia memorable para ellas y las personas a su cuidado, mientras generamos un impacto positivo para cientos de animales que esperan una segunda oportunidad", señaló Daniela Romero, subgerente de marketing de SuperPet.

    La actividad se realizará este 20 de septiembre.
    La actividad se realizará este 20 de septiembre.

    Además de la caminata, los asistentes podrán disfrutar de una gran feria para mascotas que incluirá charlas con especialistas en salud y bienestar animal, chequeos veterinarios gratuitos, dinámicas y juegos caninos, activaciones de marcas, sorteos, espacios fotográficos, stands de comidas y experiencias diseñadas para toda la familia.

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    La iniciativa forma parte de las acciones que la popular marca viene impulsando para contribuir activamente con la comunidad animal. En los últimos años, la empresa ha desarrollado jornadas nacionales de adopción, campañas de donación y programas de educación responsable que han permitido concretar más de 500 adopciones y entregar más de 32 mil kilos de alimento a organizaciones de rescate a nivel nacional.

    Como parte del evento, los participantes también podrán acceder a sorteos con premios especiales, entre ellos 1 año de alimento para mascotas, servicios de peluquería y televisores, además de múltiples sorpresas preparadas por las marcas participantes.

    Las inscripciones ya se encuentran disponibles a través de este enlace: https://www.joinnus.com/landing/superpet-fest  y contemplan diversas modalidades para que puedan participar adultos, niños y mascotas.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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