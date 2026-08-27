¿Está preparada tu mascota para un desastre natural? Tres medidas que pueden marcar la diferencia

Los perros y gatos también deben ser parte de los protocolos de evacuación de las familias ante un terremoto o emergencia. Para ello, toma nota de estos pasos.

Ante una situación de emergencia, actuar con rapidez puede ser determinante para proteger a todos los integrantes de una familia, incluidas las mascotas. Sin embargo, cuando ocurre un sismo o una contingencia inesperada, no siempre es fácil identificar qué necesitan o qué elementos deben llevar. Por esta razón, prepararse con anticipación e incluir a las mascotas dentro del plan familiar de emergencia puede facilitar la respuesta ante una eventual evacuación.

Los recientes eventos que han generado alertas preventivas han puesto nuevamente sobre la mesa la importancia de contar con planes de preparación que también contemplen a perros y gatos. Especialistas advierten que tener definidos protocolos básicos para su cuidado puede hacer una diferencia importante durante una situación de crisis.

"Para muchas personas, su mascota es un integrante más de la familia, por lo que dejar su protección para el último momento puede hacer aún más difícil una situación que ya es inesperada. Prepararse también es una forma de cuidarlos y de darles tranquilidad cuando más lo necesitan", señala Carolina Figueroa, médico veterinaria y Corporate Affairs Head Latam Seeds de Royal Canin.

Por ello, contar previamente con los elementos esenciales, tener definida una ruta de acción y conocer las necesidades particulares de cada mascota son pasos que pueden ayudar a los tutores a actuar de manera más organizada frente a una situación inesperada.

1. Preparar una mochila de emergencia exclusiva para la mascota

Una de las principales recomendaciones es contar con una mochila de emergencia de evacuación rápida destinada exclusivamente a la mascota y ubicada en un lugar de fácil acceso. De esta manera, ante una emergencia, los elementos esenciales estarán disponibles sin necesidad de buscarlos en el último momento.

Este kit debería incluir:

● Alimento habitual para varios días

● Agua potable

● Recipientes para suministrar comida y agua

● Medicamentos de uso frecuente

● Copia de los registros de vacunación y otros documentos veterinarios relevantes

● Correa, arnés o collar, según corresponda

● Bolsas higiénicas y elementos básicos de limpieza

En el caso de mascotas que requieren cuidados específicos, el kit debe adaptarse a sus necesidades particulares y contemplar los elementos necesarios para mantener, en la medida de lo posible, sus rutinas de alimentación y cuidado.

2. Verificar que pueda ser identificada

Durante una emergencia, una mascota puede separarse de su familia. Por eso, es importante que cuente con una placa de identificación visible y con información de contacto actualizada, o incluso, si el presupuesto lo permite, sumar un tag (un pequeño dispositivo electrónico que se coloca en el collar para rastrear su ubicación desde el celular en caso de que se pierda).

Los tutores deberían revisar periódicamente que los datos de la placa sean legibles y estén vigentes, especialmente el número de teléfono, para facilitar el contacto en caso de que la mascota se extravíe durante una situación de emergencia. Si la mascota cuenta con microchip, también es recomendable mantener actualizada la información registrada.

3. Incluir a la mascota en el plan de evacuación familiar

La preparación no termina con tener un bolso listo. Toda la familia debería saber qué hacer con la mascota en caso de que sea necesario abandonar el hogar.

Si se emite una alerta de evacuación, las mascotas deben ser evacuadas junto con sus tutores y no dejarse para el último momento. Para esto, es recomendable definir previamente quién será responsable de trasladarlas y tener identificado el elemento que se utilizará para hacerlo de manera segura.

También es importante anticipar a dónde se trasladará la familia y verificar que el lugar de destino permita el ingreso de mascotas. Tener esta información definida con anterioridad evita tomar decisiones bajo presión y facilita una evacuación más organizada.

La prevención también incluye a las mascotas

Prepararse para una emergencia implica pensar con anticipación en las necesidades de todos los integrantes del hogar. Para los tutores de mascotas, esto significa no solo contar con alimento y agua, sino también tener disponibles sus documentos, medicamentos, elementos de identificación y transporte.