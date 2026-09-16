Horóscopo de HOY miércoles 16 de septiembre de 2026 con Jhan Sandoval: Esto dice el tarot para tu signo zodiacal

Horóscopo de HOY miércoles 16 de septiembre de 2026 con Jhan Sandoval: Esto dice el tarot para tu signo zodiacalÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Este miércoles, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este miércoles 16 de septiembre del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.
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Horóscopo Aries hoy (marzo 21-abril 20)
Se presentará un problema que deberás resolver con discreción. Divulgarlo lo transformaría en un chisme que puede perjudicar tu imagen. En el amor, no te sientes seguro, exprésalo.
Horóscopo Tauro hoy (abril 21-mayo 21)
Muchas personas se mostrarán colaboradoras contigo, gracias a este apoyo lograrás resolver todo lo que parecía complicarse. Por la noche te reunirás con amigos y familiares, lo disfrutarás.
Horóscopo Géminis hoy (mayo 22-junio 21)
Ese negocio que tienes en mente será más provechoso de lo que imaginas. Esfuérzate por concretarlo. En el amor, resuelves las diferencias con tu pareja y hablarán de un mayor compromiso.
Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)
Conversarás con alguien con quien te relacionaste laboralmente en el pasado. Esta persona te hará una propuesta muy conveniente. En el amor, alguien que no te olvida volverá a acercarse.
Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)
Estás por cerrar un acuerdo, pacto o alianza que perdurará en el tiempo. Tus planes para crecer económicamente se verán realizados. En el amor, no pretendas tener el control de tu relación.
Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)
Llega una oportunidad que te permitirá crecimiento a nivel laboral. Es posible que ejerzas autoridad sobre otros. Si estás pensando en realizar inversiones en bolsa o especular, es el momento.
Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)
Estarás muy cerca de alguien que ansía riqueza, pero le falta habilidad para obtenerla. Cuidado que su falta de escrúpulos pueda afectarte. No aceptes propuestas que comprometan tu economía.
Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)
Cuentas con todas las posibilidades de aterrizar esa idea que tienes en mente. No pierdas tiempo y apuesta por el cambio. Contarás con el dinero para realizar una compra anhelada.
Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)
Empiezas a recuperarte de un malestar físico que te aquejaba. Vuelve tu fuerza para seguir luchando. Tus ingresos empiezan a mejorar. Ahora debes ahorrar y evitar gastos innecesarios.
Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)
Se desvela algo que se mantenía oculto. Conocer la verdad de las cosas te permitirá tomar mejores decisiones. En lo personal, mejora la comunicación con esa persona que tanto te ilusiona.
Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)
Ese problema que parecía no tener solución empieza a resolverse casi sin esfuerzo, todo cambia para bien. Invertirás tiempo y dinero en tu apariencia, los resultados favorecerán a tu autoestima.
Horóscopo Piscis hoy (20 de febrero-marzo 20)
El esfuerzo que te ha tomado esa gestión ha valido la pena. Hoy culminas esa labor y recibirás un reconocimiento importante por tu esfuerzo. En lo familiar, vuelve la armonía y la tranquilidad.
Jhan Sandoval: horóscopo de este miércoles
Jhan Sandoval se inició a los quince años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.
¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?
Horóscopo de este 16 de septiembre del 2026 de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.
Signos zodiacales por mes
|Signo Zodiacal
|Periodo
|Meses Relacionados
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Diciembre, Enero
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Enero, Febrero
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Febrero, Marzo
|Aries
|21 de marzo - 19 de abril
|Marzo, Abril
|Tauro
|20 de abril - 20 de mayo
|Abril, Mayo
|Géminis
|21 de mayo - 20 de junio
|Mayo, Junio
|Cáncer
|21 de junio - 22 de julio
|Junio, Julio
|Leo
|23 de julio - 22 de agosto
|Julio, Agosto
|Virgo
|23 de agosto - 22 de septiembre
|Agosto, Septiembre
|Libra
|23 de septiembre - 22 de octubre
|Septiembre, Octubre
|Escorpio
|23 de octubre - 21 de noviembre
|Octubre, Noviembre
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Noviembre, Diciembre
Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal
Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas astrológicos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los doce signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.
|Signo zodiacal
|Fechas
|Horóscopo occidental,
|Horóscopo Hindú
|Horóscopo Chino
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Urano / Saturno
|Vayu
|Tigre
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Marte / Plutón
|Tejas (fuego)
|Dragón
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Luna
|Jala (agua)
|Cabra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Saturno
|Prithivi
|Buey
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Plutón / Marte
|Jala
|Cerdo
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Mercurio
|Vayu (aire)
|Caballo
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Sol
|Tejas
|Mono
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Venus
|Vayu
|Perro
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Neptuno / Júpiter
|Jala
|Conejo
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Júpiter
|Tejas
|Rata
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Venus / Tierra
|Prithivi (tierra)
|Serpiente
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre
|Mercurio
|Prithivi
|Gallo
La astrología es una disciplina que divide los doce signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.
Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.
Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.
Signos zodiacales por elemento
|Elemento
|Signo Zodiacal
|Fechas
|Agua
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Agua
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Agua
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Aire
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Aire
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Aire
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Fuego
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Fuego
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Fuego
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Tierra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Tierra
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Tierra
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre