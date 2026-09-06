Katy Jara se convierte en madre por tercera vez y presenta a su bebé con emotivo mensaje: "Ya estás en mis brazos"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La popular cantante Katy Jara está viviendo un momento especial junto a su esposo Marvin Bancayan. La artista compartió con emoción que ahora es madre de tres, revelando que la nueva integrante de su familia es una niña.
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Katy Jara da la bienvenida a su tercera bebé junto a Marvin Bancayan
Este último sábado 5 de septiembre, Katy Jara publicó en Instagram una imagen donde aparece sosteniendo a su recién nacida, quien viste de rosado. Aún en el hospital, la imagen captura la emoción del momento.
"Con la bendición de Dios ya estas en mis brazos. Toda la gloria al Señor que ha cuidado de nosotras en todo momento", escribió Katy, suscitando una ola de felicitaciones de parte de sus seguidores.
"Felicidades amiga", "Bendiciones", "Hermosa foto. Muchas bendiciones desde Chile", "Gloria a Dios, otra princesa para la familia", y "Máxima felicidad, Katyta" fueron algunos de los comentarios recibidos.
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La historia de amor entre Katy Jara y Marvin Bancayan
El amor de Katy Jara y Marvin Bancayan comenzó en marzo de 2019 en Sechura, Piura, donde coincidieron durante la filmación de un videoclip. Ambos estaban solteros, y la relación avanzó rápidamente.
En septiembre del mismo año, sellaron su compromiso matrimonial en Trujillo. A lo largo del tiempo, Marvin ha sido fundamental en el cambio espiritual de Jara, quien en 2022 optó por dejar los escenarios. La pareja ahora disfruta de la vida con sus tres hijos.