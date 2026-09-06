Katy Jara se convierte en madre por tercera vez y presenta a su bebé con emotivo mensaje: "Ya estás en mis brazos"

La cantante Katy Jara compartió su emoción al anunciar que recibió a su tercera hija, publicando un tierno mensaje en sus redes. ¿Qué dijo?

La popular cantante Katy Jara está viviendo un momento especial junto a su esposo Marvin Bancayan. La artista compartió con emoción que ahora es madre de tres, revelando que la nueva integrante de su familia es una niña.

Katy Jara da la bienvenida a su tercera bebé junto a Marvin Bancayan

Este último sábado 5 de septiembre, Katy Jara publicó en Instagram una imagen donde aparece sosteniendo a su recién nacida, quien viste de rosado. Aún en el hospital, la imagen captura la emoción del momento.

"Con la bendición de Dios ya estas en mis brazos. Toda la gloria al Señor que ha cuidado de nosotras en todo momento", escribió Katy, suscitando una ola de felicitaciones de parte de sus seguidores.

Katy Jara con su bebé recién nacida.

"Felicidades amiga", "Bendiciones", "Hermosa foto. Muchas bendiciones desde Chile", "Gloria a Dios, otra princesa para la familia", y "Máxima felicidad, Katyta" fueron algunos de los comentarios recibidos.

Katy Jara mostró detalles de su bebé

La historia de amor entre Katy Jara y Marvin Bancayan

El amor de Katy Jara y Marvin Bancayan comenzó en marzo de 2019 en Sechura, Piura, donde coincidieron durante la filmación de un videoclip. Ambos estaban solteros, y la relación avanzó rápidamente.