Carolina Jaramillo, viuda del Russo, reacciona a la sentencia contra el asesino del ‘Russo’: “Se hizo un poquito de justicia”

Carolina Jaramillo reaccionó a la sentencia de 35 años contra 'El Italiano' y recordó cómo afrontó las acusaciones tras la muerte de Paul Flores .

Viuda de Paul Flores se pronunció sobre la sentencia del asesino de su esposo. | Composición Wapa

Viuda de Paul Flores se pronunció sobre la sentencia del asesino de su esposo. | Composición Wapa

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, se pronunció luego de conocerse el adelanto de sentencia de 35 años de prisión contra Ángel Panduro Verástegui, alias 'El Italiano', acusado de disparar contra el bus de Armonía 10 y provocar la muerte del cantante conocido como 'Russo'.

La también cantante aseguró que la decisión judicial le brinda algo de tranquilidad después de meses de lucha, aunque remarcó que ninguna condena podrá devolverle a su esposo.

Carolina Jaramillo siente que "se ha hecho un poquito de justicia"

Durante una entrevista en 'América hoy', Jaramillo expresó cómo recibió la decisión judicial. "Se ha hecho un poquito de justicia", dijo Carolina Jaramillo sobre la sentencia adelantada.

Luego agregó: "Tenemos un poquito de menos presión en el corazón al saber que hemos luchado tanto para que se haga justicia. De repente no como lo hubiéramos querido, porque así le pongan mil años".

"Paul ya no va a volver, pero nos queda un poquito de menos pesar y que Paul sepa que su familia está luchando por él", expresó la viuda en 'América hoy'.

La esposa del fallecido cantante también reconoció que todavía enfrenta momentos difíciles por la ausencia de Paul y por las versiones que surgieron durante el proceso.

"Ha sido muy complicado, muy doloroso, tratar de sobrellevar la pérdida de Paul, llorarle, tener que aguantar todas estas cosas; que traten de involucrarme (el abogado de los acusados deslizó que fue un crimen pasional)".

Viuda de Paul Flores recuerda cómo afrontó las acusaciones

Carolina también habló sobre las insinuaciones que buscaron relacionarla con un supuesto móvil pasional detrás del crimen.

"Nada de eso me importaba, lo único que quería era que me escuchen porque el mes que venía ellos iban a salir libres. Ahora me siento un poquito más tranquila porque ya se dio el adelanto de la sentencia. Ha sido muy complicado tener que ser fuerte y no derrumbarse, porque obviamente mi hijo me necesita fuerte", finalizó.

En una entrevista previa con 'Arriba mi gente', Jaramillo ya había cuestionado que determinadas preguntas realizadas durante una audiencia provocaran especulaciones sobre su relación con Paul.

"En la audiencia le hicieron unas preguntas a mi cuñado, si él sabía cómo me llevaba con Paul, si teníamos problemas o una buena relación. Me levanto y veo los titulares como que la investigación dio un giro y ya todo el mundo piensa que yo hice algo o hicieron algo por mí, cuando no. Fue obviamente un atentado que ni siquiera fue para mi esposo, fue para la empresa", indicó para 'Arriba mi gente'.

Carolina revela qué hacía cuando atacaron el bus de Armonía 10

La cantante también recordó dónde se encontraba durante el ataque que terminó con la vida de su esposo.

"Yo trabajo cantando también. Yo estaba en una presentación y estábamos hablando de 'amor', cosas que se dicen de esposos. De un momento a otro yo le estaba hablando y ya no me contestaba porque ya estaba pasando todo eso", indicó.