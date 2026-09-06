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¡ROMPE SU SILENCIO TRAS LA SENTENCIA! Hermano de Paul Flores reacciona al fallo contra el asesino: “Es una muestra de esperanza”

Hermano y viuda de Paul Flores reaccionaron a la condena de 35 años contra 'El Italiano' y esperan que el fallo sea ratificado el 16 de septiembre.

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    ¡ROMPE SU SILENCIO TRAS LA SENTENCIA! Hermano de Paul Flores reacciona al fallo contra el asesino: “Es una muestra de esperanza”
    Christian Flores, hermano de Paul Flores, no se quedó callado sobre la sentencia del caso del cantante. | Composición Wapa
    ¡ROMPE SU SILENCIO TRAS LA SENTENCIA! Hermano de Paul Flores reacciona al fallo contra el asesino: “Es una muestra de esperanza”

    La sentencia de 35 años de prisión contra Pierre Ángel Panduro Verástegui, alias 'El Italiano', generó una primera reacción de la familia de Paul Flores, cantante de Armonía 10 que falleció tras el ataque al bus de la agrupación.

    Cristhian Flores, hermano del artista, señaló que el fallo representa un avance importante dentro del proceso judicial, aunque dejó claro que ninguna condena podrá reparar la pérdida que afrontan desde la muerte del intérprete conocido como 'El Ruso'.

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    Hermano de Paul Flores espera que sentencia sea ratificada

    Tras conocerse el adelanto de sentencia, Cristhian Flores expresó su expectativa de que la decisión se mantenga durante la lectura integral del fallo, programada para el próximo 16 de septiembre.

    "El adelanto de sentencia que ha ocurrido este jueves; esperemos que se reafirme este 16 de septiembre. Justo se cumplirá exactamente un año y medio de su sensible fallecimiento", manifestó ante los medios de comunicación.

    El familiar del cantante también pidió que el responsable reciba todo el peso de la ley, aunque reconoció que ninguna cantidad de años en prisión podrá devolverles la vida que tenían antes del crimen.

    "Tiene que recibir todo el peso de la ley, todo el castigo. Para nosotros, ni 200 ni 300 años de cárcel van a devolver lo que nosotros éramos como familia, pero sí por lo menos es una muestra de esperanza", expresó.

    Otros cuatro implicados también fueron condenados

    Además de los 35 años impuestos a 'El Italiano', el Poder Judicial dictó penas contra otros cuatro acusados vinculados al caso.

    Ángelo Velásquez Moreno y Mariano Altamirano Ramos recibieron 16 años de cárcel, mientras que Edwin Acosta Jaramillo y Jorge Reyes Miranda fueron sentenciados a 15 años de prisión como coautores del delito de homicidio calificado.

    La familia de Paul Flores permanece ahora a la espera de la lectura completa de la sentencia, que deberá detallar los fundamentos de las condenas impuestas.

    Viuda de Paul Flores también se pronuncia

    Carolina Jaramillo, viuda del cantante, compartió un emotivo mensaje luego de conocerse la decisión de la Corte Superior de Justicia de Lima Este.

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    "Hoy se marca un paso fundamental en el camino hacia la justicia que alivia, aunque sea un poco, el peso en el corazón. Durante la audiencia, la Corte Superior de Justicia de Lima Este ha dictado un ADELANTO DE SENTENCIA de 35 años de cárcel para el responsable de tu partida, mi amado Paul", escribió.

    Para los familiares del artista, el fallo representa un avance en la búsqueda de justicia, aunque la ausencia de Paul Flores continúa marcando profundamente a su entorno más cercano.

    Viuda de Paul Flores compartió poderoso mensaje.
    Viuda de Paul Flores compartió poderoso mensaje.
    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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