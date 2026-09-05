¡SE CANSÓ! Actor Brandon Gallesi ENFRENTA a Mario Irivarren en vivo por críticas a su salud mental: “Hay límites”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Mario Irivarren pasó por un momento incómodo al enfrentarse con el joven actor Brandon Gallesi. Este último no perdió la ocasión para encararlo debido a las fuertes críticas recibidas por su salud mental. La reacción del exchico reality no pasó desapercibida tras mostrarse un poco avergonzado mientras daba su respuesta.
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Brandon Gallesi enfrenta a Mario Irivarren en directo
En la emisión más reciente de 'La Manada', llegó como invitado especial Brandon Gallesi, quien había estado en el centro de la polémica tras denunciar que sus excompañeros de la actuación le habían practicado brujería. Este tema lo convirtió en objeto de burla en las redes.
Mario Irivarren también expresó varios comentarios sobre el actor peruano, y Gallesi no dudó en recordárselos en vivo. Antes de dar su juicio donde les ve medio Perú, hubiera sido distinto la forma y el momento (...) Escuché en el clip que no solo pensaste que era un personaje el que estaba haciendo o creando, sino también que había problemas psiquiátricos y luego tú (Gerardo Pe) dijiste: ‘ya quemó’”, detalló comenzando así su intervención.
“Yo entiendo que en Perú se ha mantenido el entretenimiento en base al morbo y la risa, en base al chiste, pero creo que hay un límite entre el chiste y lo que realmente debe haber un respeto o tino antes de dar una opinión”, manifestó el actor con calma, dejando a los conductores sorprendidos.
En respuesta, Mario Irivarren no se quedó atrás y contestó al actor comentando que los videos que había visto de él le hicieron pensar que tal vez estaba atravesando por dificultades psiquiátricas, aunque aclaró que su enfoque fue siempre con respeto.
"Creo yo que sí hablé desde el respeto y desde las dos perspectivas. Pensé que era un problema psiquiátrico por la forma en que comunicas. La narrativa no es común, es controversial. Puede ser tu despertar, pero denotan conductas que no vemos frecuentemente", aclaró.