¡PUSO FIN A LAS SOSPECHAS! Tilsa Lozano aclara si hubo una estrategia de Jefferson Farfán contra Magaly: “Hay que soltar las paranoias”

Tilsa Lozano se suma a Satélite+ con 'Tres al hilo' y respondió a las especulaciones sobre Magaly Medina tras su ingreso al canal de Jefferson Farfán.

Tilsa Lozano fue presentada como una de las nuevas figuras de Satélite+, el canal digital vinculado a Jefferson Farfán. La exmodelo estará al frente de 'Tres al hilo' junto a Gabriel Calvo y Mateo Cedrón, en una apuesta que marca su regreso a la conducción tras varios meses alejada de este tipo de proyectos.

Durante la presentación, la popular 'Vengadora' también respondió a las especulaciones que relacionaban su ingreso con Magaly Medina y descartó que exista alguna intención detrás de su contratación.

Tilsa Lozano responde por su llegada al canal de Jefferson Farfán

La conductora expresó su entusiasmo por esta nueva etapa y contó que el proyecto viene preparándose desde hace varias semanas.

"Estoy feliz, este lunes arrancamos a la 1.30 p. m., después de 'La manada'. Estuve guardada un montón de tiempo, dándole vueltas a este proyecto que me tiene muy ilusionada", dijo.

Al ser consultada sobre si Jefferson Farfán fue quien la convocó directamente, Tilsa fue clara.

"¡No! Para nada. Todas mis conversaciones son directamente con el equipo de producción".

También negó que su ingreso tenga relación con una supuesta intención de confrontar a Magaly Medina.

"Ja, ja, ja, no, no, esto se está trabajando hace más de dos meses con todo un equipo. No hay que pensar cosas que no son".

Luego lanzó una frase aún más directa: "No todo gira alrededor de la señora, hay que soltar las paranoias. Este es un proyecto lindo en el que estamos trabajando hace meses".

'Tres al hilo' debutará este lunes en Satélite+

El nuevo espacio se estrenará este lunes 7 de septiembre y se emitirá de lunes a jueves, de 1.30 p. m. a 3.00 p. m.

Tilsa también utilizó sus redes sociales para invitar a sus seguidores a acompañarla en este nuevo proyecto.

"DAME LUZ, BEBÉ: ¡ESTE LUNES ARRANCAMOS en 𝗧𝗥𝗘𝗦 𝗔𝗟 𝗛𝗜𝗟𝗢!. Mateo Cedron, Gabriel Calvo y yo llegamos A LA GALAXIA para ponerla arriba con un programa ESPECTACULAR", escribió Tilsa en su cuenta oficial de Instagram.

El anuncio generó distintas reacciones entre figuras del entretenimiento y creadores de contenido.

"Dale con todo mi Titii, éxitos Gabo", escribió Ric la Torre, mientras Jefferson Farfán comentó: "Bienvenidos". Mario Irivarren también celebró la llegada del nuevo equipo a Satélite+.