El exesposo de Tilsa Lozano , quien fue gerente de la empresa, ha rechazado cualquier implicancia en las irregularidades. Las autoridades continúan investigando a todos los involucrados en este grave caso.

¡Grave acusación! Jackson Mora es detenido por presunto vínculo con banda criminal involucrada en fraude millonario | Composición: Wapa / Captura de pantalla Magaly TV, la firme - Panamericana

¡Grave acusación! Jackson Mora es detenido por presunto vínculo con banda criminal involucrada en fraude millonario | Composición: Wapa / Captura de pantalla Magaly TV, la firme - Panamericana

La situación legal de Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, ha generado gran repercusión luego de que fuera intervenido durante un operativo realizado por las autoridades. La diligencia forma parte de una investigación relacionada con un presunto fraude informático de gran magnitud que habría afectado a una municipalidad del país. El caso fue expuesto recientemente en televisión nacional y ha despertado gran interés debido a los millonarios montos involucrados.

Ex de Tilsa Lozano es investigado por presunto fraude informático y permanecería detenido 7 días

Durante la última emisión de 'Magaly TV, la firme', se informó sobre la detención de Jackson Mora en el marco de una investigación fiscal que busca determinar su posible participación en una presunta organización criminal vinculada a delitos informáticos.

Según explicó Magaly Medina, el exesposo de Tilsa Lozano continuaría bajo custodia mientras avanzan las diligencias correspondientes.

“No sabemos si lo van a trasladar a algún penal, aunque información de último minuto dice que permanecería siete días bajo investigación. Él fue detenido en una camioneta que le pertenece a su hermana, que es la gerente general de su empresa y también involucrada en este denominado fraude”, manifestó Magaly Medina.

Las imágenes difundidas por el programa mostraron a Mora durante la intervención policial realizada la madrugada del 2 de julio. En los registros se le observa con un chaleco de la Policía Nacional y esposado, mientras permanece junto a una camioneta blanca que, de acuerdo con el informe televisivo, estaría registrada a nombre de su hermana Noelia Mora.

Asimismo, se presentaron documentos fiscales que detallan los presuntos hechos que son materia de investigación. Uno de los escritos señala:

“Se han hallado elementos de convicción de la existencia de una banda criminal dedicada a cometer fraudes informáticos, mediante la vulneración de los sistemas informáticos, pues, en el presente caso han ingresado a la cuenta de la Municipalidad del distrito de Pueblo Nuevo-Chincha-Ica, del Banco de la Nación, desde donde trasladaron un total de S/ 9′984,793.00 hacia la cuenta en soles de la empresa FFCMMA S.A.C., representada por Noelia Ruth Mora Rodríguez”.

¿Cómo se originó la investigación que involucra a Jackson Mora?

De acuerdo con la información difundida, las pesquisas se remontan al 24 de abril, cuando la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, ubicada en Chincha, reportó una presunta transferencia irregular de fondos hacia una empresa relacionada con la familia Mora.

Ese mismo día, el alcalde William Sánchez Cahuana solicitó al Banco de la Nación la inmovilización de los recursos y presentó una denuncia por un supuesto fraude informático ante las autoridades competentes.

La investigación también alcanzó a Félix Víctor Saldarriaga Guerrero, quien fue intervenido en Lima tras intentar retirar US$400.000 que, según la hipótesis fiscal, tendrían relación con el dinero transferido desde las cuentas municipales.

El reportaje recordó además que Jackson Mora dejó años atrás el cargo de gerente general de FFC MMA S.A.C., responsabilidad que posteriormente asumió su hermana Noelia Mora, actual representante legal de la compañía.

Según la tesis de las autoridades, ella habría emitido más de 10 cheques de gerencia destinados a diferentes empresas utilizando recursos que presuntamente provenían de las cuentas de la comuna chinchana. Debido a estos hechos, ambos permanecen como investigados junto a otras personas intervenidas durante el operativo.

Cuando el caso salió a la luz meses atrás, Jackson Mora rechazó categóricamente cualquier implicancia en las presuntas irregularidades y aseguró desconocer los movimientos financieros que actualmente son objeto de investigación.

“Noelia no ha recibido nada, brother. Noelia no ha recibido nada. La verdad, que yo tenga conocimiento, no hay nada. Al cien por ciento, no sé nada. Y que yo me haya reunido con este tipo o el alcalde y yo no me haya enterado, brother, es imposible que yo no me entere. Uno sabe lo que entra, uno sabe la plata que hay”, dijo en el programa.