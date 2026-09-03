¿Y Susana? Pamela López destapa ACERCAMIENTO de Paco Bazán tras SEPARARSE de Cueva: "Quiso besarme"

Pamela López sorprendió al revelar un inesperado episodio que habría protagonizado con Paco Bazán meses después de su separación de Christian Cueva.

Pamela López volvió a generar revuelo al contar un episodio que, según su versión, ocurrió con Paco Bazán a finales de 2024, cuando ya se había hecho pública su separación de Christian Cueva. La empresaria relató el supuesto encuentro durante una entrevista en el programa ‘Sin más que decir’, donde dio detalles sobre cómo habría comenzado el contacto con el exarquero. De acuerdo con el testimonio de la expareja de Cueva, el vínculo con Bazán inicialmente se habría producido mediante las redes sociales. López señaló que el conductor comenzó a comunicarse con ella para compartirle mensajes relacionados con la religión e incluso darle recomendaciones sobre su matrimonio.

Pamela López revela cómo comenzó su contacto con Paco Bazán

Según explicó Pamela López, durante 2024 recibió diversos mensajes y audios de parte de Paco Bazán, quien aparentemente buscaba aconsejarla sobre la situación sentimental que atravesaba en ese entonces con Christian Cueva.

“Me comienza a mandar una serie de audios y mensajes cristianos”, dijo López sobre los mensajes que recibió de Paco durante el 2024 y que el conductor recientemente decidió eliminar.

La empresaria también precisó que antes de esas comunicaciones no conocía personalmente al exarquero ni había mantenido algún tipo de relación con él. Incluso aseguró que no sabía quién era cuando empezó a recibir sus mensajes. “Yo no sabía quién era Paco, nunca había tenido contacto con él”, agregó.

Pamela López cuenta que Paco Bazán quiso besarla en una discoteca

El episodio que Pamela López decidió revelar habría ocurrido en diciembre de 2024, durante una salida nocturna. Según su relato, Paco Bazán se encontraba compartiendo con otras personas en una discoteca cuando se aproximó al espacio donde ella estaba acompañada de sus amigas.

“Él estaba celebrando, estaba bien alegrón y se me acerca y quiso besarme”, dijo la influencer, quien además explicó que rechazó el acercamiento porque en ese momento estaba “en otras”, pese a que su separación de Christian Cueva ya era pública.

López también afirmó que, luego de ese momento, el conductor habría tenido un acercamiento con una de sus amigas y que incluso se produjeron “situaciones bien de avance” entre ellos. No obstante, la empresaria hizo una precisión respecto a la situación sentimental de Bazán en aquel momento. “Él estaba soltero”, aclaró.