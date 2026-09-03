Natalie Vértiz se MOLESTA con Yaco Eskenazi por hablar de su economía y lo enfrenta en pleno show: “¿Qué tienes que hablar de mi...?”

Natalie Vértiz sorprendió al aparecer en el programa de Yaco Eskenazi y cuestionarlo por sus recientes declaraciones sobre la economía familiar.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizaron un inesperado momento durante la emisión de ‘Yaco y El Loco’, luego de que la modelo apareciera en el programa conducido por su esposo para cuestionarlo por unos recientes comentarios sobre la economía que comparten como familia. La situación llamó aún más la atención debido a que las declaraciones de Yaco habían sido comentadas públicamente por Magaly Medina.

La presencia de Natalie no formaba parte de lo que inicialmente estaba previsto para el programa. La ex Miss Perú llegó al espacio y, pese a que en un primer momento no quiso subir al escenario, terminó aceptando. Sin embargo, su participación tomó otro rumbo cuando decidió abordar directamente el tema que había generado incomodidad entre ambos.

Natalie Vértiz le jala las orejas a Yaco Eskenazi por hablar de su economía

Una vez frente a las cámaras, Natalie dejó entrever que la conversación que estaba teniendo con Yaco era prácticamente el primer intercambio que habían sostenido durante ese día. La modelo no dudó en contar detalles de la situación ante el público.

“Son las primeras palabras que estamos hablando hoy, la verdad”, dijo en un inicio la modelo. Posteriormente, Natalie reconoció que había tenido que cuestionar a su esposo por referirse públicamente a asuntos relacionados con el dinero y los gastos familiares.

“Chicas, he tenido que jalarle las orejas a Yaco”, sostuvo. La ex Miss Perú explicó que su incomodidad no habría sido por el hecho de que Yaco comentara sobre sus responsabilidades económicas, sino porque consideraba que determinados detalles, como precios y montos, pertenecían al ámbito privado de la pareja.

“No, chicos, yo ni siquiera he dicho nada hasta el momento, pero ayer le tuve que decir: ‘¿Qué te pasa a ti? ¿Tú qué tienes que hablar de precios, montos? ¿Qué tienes que hablar de mi economía?’”, contó.

Asimismo, Natalie aprovechó su intervención para preguntarle a Yaco si había reconsiderado su postura después del intercambio que ambos tuvieron fuera de cámaras y si había tomado en cuenta el reclamo que ella le hizo.

“Eso fue lo que pasó. ¿Cómo has amanecido el día de hoy? ¿Has reflexionado de lo que te he dicho? ¿Has cambiado de opinión?”, fue su pregunta directa hacia actor.

Yaco Eskenazi contó detalles de sus deudas y gastos con Natalie Vértiz

El enfrentamiento televisivo tuvo como antecedente las declaraciones que Yaco Eskenazi había realizado sobre las obligaciones económicas que, según explicó, mantiene junto a Natalie Vértiz. El conductor habló sobre algunas deudas y gastos del hogar, generando posteriormente comentarios en redes sociales y en programas de espectáculos.

Durante su intervención, Yaco aseguró que sentía que algunas responsabilidades financieras terminaban recayendo principalmente sobre él. “La verdad es que tengo deudas y parece que solo yo estoy condenado a pagar las deudas, porque no sé por qué Natalie piensa que ella no las tiene que pagar”, afirmó.

El actor también recurrió al humor para describir la dinámica económica que tendría con su esposa y lanzó una comparación relacionada con la entidad encargada de la recaudación tributaria en el país.

“Sabes qué me he dado cuenta: Natalie cobra como la Sunat, pero no paga”, dijo en son de broma, además, Yaco mencionó algunos pagos vinculados con actividades y planes familiares. Entre ellos, señaló las clases de violín y un viaje que realizarían juntos, situaciones que utilizó como ejemplo para explicar su versión sobre cómo se distribuyen determinados gastos.

“Ahora me llamó por el profe de violín y un viaje familiar. Yo le digo diez-diez y ella me dice: ‘Hay que pagar del profe’ y le digo: ‘Págalo tú y me descuentas de lo que me debes’”, contó.