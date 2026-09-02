Pamela López CONFIRMA su relación con Franco Portales y sorprende con 'PICANTE' confesión: "Recién somos novios"

Pamela López puso fin a los rumores y reveló que Franco Portales es su novio. Sin embargo, sorprendió al ser consultada sobre detalles de la intimidad en su relación.

Pamela López decidió ponerle fin a los rumores y confirmó públicamente que mantiene una relación sentimental con Franco Portales. La conductora de televisión sorprendió durante una reciente emisión de ‘Vale Todo’ al revelar que el productor ya es oficialmente su pareja. Su anuncio generó la inmediata reacción de Pati Lorena, quien no dudó en lanzarle una curiosa pregunta sobre su romance.

Aunque López se mostró abierta al hablar sobre su nueva relación, también dejó claro que algunos detalles de su vida sentimental permanecerán en privado. La expareja de Christian Cueva respondió con humor ante las bromas de su compañera y protagonizó un divertido momento frente a las cámaras.

Pamela López confirma que Franco Portales es oficialmente su novio

Durante la transmisión de Vale Todo, Pamela López fue consultada sobre el vínculo que mantiene con Franco Portales, luego de que ambos fueran vistos compartiendo en diferentes ocasiones. La conductora decidió terminar con las especulaciones y confirmó que el productor pasó de ser un cercano compañero a convertirse oficialmente en su pareja.

“Es oficialmente mi novio”, confirmó Pamela López, dejando sorprendida a Pati Lorena y confirmando así el romance que hasta ahora había generado diversos comentarios entre los seguidores del programa.

La revelación se produjo mientras ambas presentadoras mantenían una conversación distendida en el set. Franco Portales, quien forma parte del equipo de producción de 'Vale Todo', ha coincidido frecuentemente con López debido a sus actividades laborales, situación que habría permitido que su cercanía fuera cada vez más evidente.

Pamela López responde a pregunta íntima sobre Franco Portales

Luego de que Pamela López hiciera oficial su relación, Pati Lorena aprovechó el momento para realizarle una pregunta mucho más personal relacionada con la intimidad de la pareja. La conductora recibió el comentario entre risas, aunque prefirió no brindar mayores detalles sobre ese aspecto de su vida privada.

“Recién somos novios, señora”, respondió Pamela López entre risas, generando un momento de complicidad y diversión durante la emisión del programa.

Con esta respuesta, la conductora dejó en claro que no tiene intención de exponer todos los detalles de su romance frente a las cámaras. Al mismo tiempo, su comentario permitió conocer que, según sus propias palabras, la relación con Franco Portales todavía se encuentra en una etapa reciente.

La cercanía entre ambos también se desarrolla dentro del mismo espacio laboral, pues Portales integra el equipo de producción de Vale Todo. Esta coincidencia ha hecho que compartan constantemente en el programa, mientras que sus apariciones juntos fuera de las cámaras también habían despertado la curiosidad del público.