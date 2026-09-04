Alejandra Baigorria y su padre son DENUNCIADOS por presunto ABANDONO de albergue de mascotas en Chaclacayo: "Que venga a dar la cara"

Alejandra Baigorria enfrenta tremenda controversia en Chaclacayo por un albergue de mascotas, donde vecinos denuncian condiciones inapropiadas para los perros rescatados.

Alejandra Baigorria quedó nuevamente envuelta en una controversia luego de que un grupo de vecinos de Chaclacayo expresara su preocupación por la situación de varios perros que se encuentran en un albergue de mascotas. El caso también involucra a Sergio Baigorria, actual alcalde del distrito y padre de la empresaria.

El tema fue presentado en un adelanto de ‘Magaly TV La Firme’, donde se difundieron imágenes del recinto y testimonios de residentes que cuestionaron las condiciones en las que permanecerían los animales rescatados. Las personas que acudieron al establecimiento manifestaron su malestar por el estado del lugar y solicitaron explicaciones.

Vecinos de Chaclacayo cuestionan condiciones de albergue de mascotas

El programa conducido por Magaly Medina mostró parte de las instalaciones del albergue, donde se pudo apreciar a varios perros que permanecen en el recinto. Las imágenes también expusieron diferentes espacios del establecimiento que, de acuerdo con los reclamos de los vecinos, presentarían señales de deterioro.

La situación generó preocupación entre los residentes de la zona, quienes decidieron acercarse al lugar para expresar públicamente su disconformidad. Los ciudadanos señalaron que los animales rescatados necesitarían mejores condiciones de cuidado y cuestionaron el estado en que se encontraría el establecimiento.

Durante el avance emitido por ATV el jueves 3 de septiembre, una de las vecinas realizó un pedido dirigido directamente a Alejandra Baigorria, exigiendo que se acerque al lugar para responder por los cuestionamientos.

“A Alejandra Baigorria le exigimos que venga acá a dar la cara”, indicó la vecina, quien expresó su preocupación por la situación de las mascotas.

Los reclamos también estuvieron dirigidos hacia la gestión municipal de Chaclacayo. Los vecinos pidieron la intervención del alcalde ante lo que consideraron una situación preocupante para los animales que permanecen en el recinto.

“¿Dónde está el señor alcalde? Esto no es vida”, reclamaron los vecinos que se hicieron presentes en el recinto.

¿Qué respondieron Alejandra Baigorria y su padre ante los cuestionamientos?

Tras la difusión del avance de ‘Magaly TV La Firme’, surgieron interrogantes sobre la posición de Alejandra Baigorria y Sergio Baigorria frente a las acusaciones realizadas por los residentes de Chaclacayo.

Hasta el momento, el alcalde Sergio Baigorria no habría brindado declaraciones públicas respecto a los cuestionamientos mostrados en el programa de televisión. El burgomaestre no se ha pronunciado sobre los reclamos relacionados con las condiciones del albergue.

En el caso de Alejandra Baigorria, la empresaria sí respondió a una usuaria que dejó un comentario en una de sus publicaciones de Instagram. La popular ‘Gringa de Gamarra’ negó que el establecimiento al que se referían los cuestionamientos fuera el albergue que ella había construido.

“Reina creo que te estás equivocando el albergue q yo construí ya está listo y lindo y es aquí en Lima por el ovalo naranjal puedes ver los videos !!!”, sostuvo.