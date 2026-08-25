DW Español usa video de Alejandra Baigorria para cuestionar a influencers que exhiben pobreza “para ganar clics”

El video de Alejandra Baigorria en su visita a África , publicado en mayo de 2026, ha despertado críticas sobre la representación de la pobreza infantil en redes sociales.

La controversia sobre la representación de niños africanos en redes sociales ha resurgido después de que DW Español utilizara un video de Alejandra Baigorria como ejemplo de influencers que muestran la pobreza "para obtener clics". El contenido se viralizó rápidamente, evocando el viaje de la antigua estrella de reality al continente africano en mayo de 2026, donde compartió imágenes de su experiencia ayudando a niños desfavorecidos.

El video internacional se difundió en el marco de la decisión de Burkina Faso de prohibir la difusión de imágenes o videos de los beneficiarios de asistencia humanitaria que pudieran ser considerados explotadores o denigrantes, como parte de una medida para evitar que la pobreza se utilice con fines de impacto en redes sociales.

Alejandra Baigorria utilizada como ejemplo de explotación de la pobreza extrema para clics

La polémica sobre Alejandra Baigorria comenzó hace tres meses, cuando la esposa de Said Palao compartió en sus redes sociales fotos y videos de su estancia en África, donde mostró su interacción con niños en extrema vulnerabilidad y las acciones solidarias que realizó.

Aunque recibió mensajes de apoyo por su labor social, también provocó críticas. Algunos usuarios consideraron que la exposición de menores podría convertir la pobreza y malnutrición infantil en contenido para generar interacciones y mejorar la imagen de quienes lo difunden.

El reciente reportaje de DW Español ha resurgido el tema al incluirlo en un contenido que cuestiona la práctica de exhibir a niños africanos en situación de pobreza con fines de viralización.

"La junta militar que lidera el país ha prohibido el uso de imágenes y videos de beneficiarios de ayuda humanitaria que pudieran resultar explotadores o denigrantes", publicó el medio en sus redes sociales.