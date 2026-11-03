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Valentino Palacios se defiende tras desatar INDIGNACIÓN con comentario sobre quienes trabajan: "Se salió de contexto"

"No tengo por qué levantarme a las 5 de la mañana para trabajar y que tu vida miserable se repita", fue lo que comentó Valentino Palacios en respuesta a un usuario en redes.

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    Valentino Palacios se defiende tras desatar INDIGNACIÓN con comentario sobre quienes trabajan. | Composición Wapa
    Valentino Palacios se defiende tras desatar INDIGNACIÓN con comentario sobre quienes trabajan: "Se salió de contexto"

    Valentino Palacios decidió hablar tras recibir una avalancha de críticas en redes sociales por comentarios efectuados en una transmisión en vivo por TikTok. El influencer aclaró que sus palabras fueron una reacción a las constantes agresiones de un usuario, quien, según él, lo insultaba repetidamente con comentarios homofóbicos.

    La polémica se intensificó al viralizarse un clip del directo en redes sociales, donde su mensaje fue visto como un insulto hacia los peruanos que madrugan para trabajar por un sueldo mínimo. Frente a las críticas, el creador de contenido aseguró que no era su intención ofender y que sus declaraciones se sacaron de contexto al no mostrar toda la conversación original.

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    Reacciones de Valentino Palacios a las críticas recibidas

    En sus redes sociales, Valentino Palacios explicó la razón detrás de su confrontación verbal con uno de los participantes de su live. Según su relato, el espectador llevaba tiempo dejándole mensajes ofensivos y homofóbicos, lo que finalmente provocó su respuesta ante los demás usuarios conectados.

    El influencer expresó su molestia por cómo se tergiversaron sus palabras y criticó que solo se difundiera una parte de lo ocurrido. "Me están funando intensamente. Sinceramente, esto se ha sacado de contexto y parece que están inventando noticias falsas", mencionó al defenderse.

    También explicó que su respuesta al usuario estaba dirigida específicamente a él, cuestionando su actitud, y no pretendía generalizar ni ofender a quienes se esfuerzan trabajando para ganar su sustento.

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    ¿Qué dijo Valentino Palacios en las redes?

    Días atrás, Valentino Palacios participaba en un live en TikTok como es su costumbre. Mientras respondía a sus seguidores, un usuario lo agredió por su orientación sexual.

    El influencer, enojado, respondió con un comentario poco afortunado, que pronto se viralizó y fue criticado en las redes sociales.

    “Podré ser cabr** todo lo que tú quieras, a diferencia de este cabr** no tengo por qué levantarme mañana a las 5 de la mañana para ir a trabajar y repetir tu vida miserable”, afirmó claramente molesto.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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