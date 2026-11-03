Ana Paula Consorte DEJA EN SHOCK al revelar la razón de su MENSAJE contra Hernán Barcos y esposa: "Demasiado bajo"

La pareja de Paolo Guerrero aclaró que su polémico mensaje no estuvo motivado por celos, sino por lo que consideró una falta de respeto de Giuli Cunha hacia el futbolista peruano.

Ana Paula Consorte decidió pronunciarse sobre la controversia que protagonizó con Hernán Barcos y su esposa, Giuli Cunha, luego de acusar a esta última de enviarle besos a Paolo Guerrero durante el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. La modelo brasileña explicó los motivos que la llevaron a publicar un contundente mensaje en Instagram y rechazó las versiones que apuntaban a un supuesto ataque de celos.

En declaraciones brindadas mediante WhatsApp al programa Desvelados, la pareja del 'Depredador' sostuvo que su molestia surgió porque interpretó el comportamiento de Cunha como una burla hacia Guerrero, quien recientemente había atravesado un proceso de recuperación por una lesión. Además, aseguró que ambas parejas mantenían una relación cercana, por lo que no esperaba una situación de ese tipo.

Ana Paula Consorte explica por qué cuestionó a la esposa de Hernán Barcos

La brasileña señaló que sus palabras fueron malinterpretadas y aseguró que su intención no era generar una discusión por inseguridades sentimentales. Por el contrario, insistió en que su reclamo estaba relacionado con el respeto que debe existir entre los futbolistas y sus familias.

“En ningún momento fue un tema de celos ni de ningún tipo de desconfianza. Al contrario, considero que ella está muy bien casada y nosotros incluso los considerábamos amigos”, expresó.

Consorte también cuestionó que, según su interpretación, Giuli Cunha hubiera realizado un gesto de burla contra Paolo Guerrero mientras este intentaba recuperar su mejor nivel deportivo.

“Burlarse de un futbolista, especialmente cuando está pasando por un momento delicado y recién está volviendo de una lesión, me parece caer demasiado bajo”, agregó.

La modelo sostuvo que jamás actuaría de una manera similar con Hernán Barcos u otro deportista, independientemente de la rivalidad que pueda existir entre los clubes que representan.

Finalmente, reafirmó su posición frente a las críticas que recibió por su publicación.

“Simplemente, me pareció una actitud infantil, de muy mal gusto y una falta de respeto totalmente innecesaria”, sentenció.

¿Qué mensaje le envió Ana Paula Consorte a Hernán Barcos?

La controversia comenzó después del encuentro disputado el jueves 29 de octubre entre Alianza Lima y Sporting Cristal, que terminó con una victoria por 3-2 para el conjunto celeste.

Tras el compromiso, Ana Paula Consorte utilizó sus historias de Instagram para dirigirse directamente a Hernán Barcos y pedirle explicaciones por un supuesto comportamiento de su esposa hacia Paolo Guerrero.

“Buenas noches, Barcos. Con mucho respeto y abiertamente, sin necesidad de enviar un DM, hazme un favor, pregúntale a tu mujer por qué está mandándole besos a Paolo en el estadio”, escribió.

La brasileña también cuestionó si aquel supuesto gesto estuvo relacionado con la celebración de un gol del delantero argentino.

“¿Es su forma de celebrar tu gol? ¿Mandándole besos a otro? Realmente no lo entendí. ¡Gracias!”, añadió.