Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¡ATENCIÓN, LIMA! Jesús María restringe el acceso a cuatro espacios por visita del papa León XIV: conoce cuáles

Ana Paula Consorte DEJA EN SHOCK al revelar la razón de su MENSAJE contra Hernán Barcos y esposa: "Demasiado bajo"

La pareja de Paolo Guerrero aclaró que su polémico mensaje no estuvo motivado por celos, sino por lo que consideró una falta de respeto de Giuli Cunha hacia el futbolista peruano.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Ana Paula Consorte DEJA EN SHOCK al revelar la razón de su MENSAJE contra Hernán Barcos y esposa: "Demasiado bajo"
    Ana paula consorte contra esposa de Hernán Barcos
    Ana Paula Consorte DEJA EN SHOCK al revelar la razón de su MENSAJE contra Hernán Barcos y esposa: "Demasiado bajo"

    Ana Paula Consorte decidió pronunciarse sobre la controversia que protagonizó con Hernán Barcos y su esposa, Giuli Cunha, luego de acusar a esta última de enviarle besos a Paolo Guerrero durante el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. La modelo brasileña explicó los motivos que la llevaron a publicar un contundente mensaje en Instagram y rechazó las versiones que apuntaban a un supuesto ataque de celos.

    En declaraciones brindadas mediante WhatsApp al programa Desvelados, la pareja del 'Depredador' sostuvo que su molestia surgió porque interpretó el comportamiento de Cunha como una burla hacia Guerrero, quien recientemente había atravesado un proceso de recuperación por una lesión. Además, aseguró que ambas parejas mantenían una relación cercana, por lo que no esperaba una situación de ese tipo.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Programa de Pamela López es CANCELADO tras su viaje al extranjero y DENUNCIA de Pamela Franco: ¿Se quedó sin TRABAJO?

    Ana Paula Consorte explica por qué cuestionó a la esposa de Hernán Barcos

    La brasileña señaló que sus palabras fueron malinterpretadas y aseguró que su intención no era generar una discusión por inseguridades sentimentales. Por el contrario, insistió en que su reclamo estaba relacionado con el respeto que debe existir entre los futbolistas y sus familias.

    “En ningún momento fue un tema de celos ni de ningún tipo de desconfianza. Al contrario, considero que ella está muy bien casada y nosotros incluso los considerábamos amigos”, expresó.

    Consorte también cuestionó que, según su interpretación, Giuli Cunha hubiera realizado un gesto de burla contra Paolo Guerrero mientras este intentaba recuperar su mejor nivel deportivo.

    “Burlarse de un futbolista, especialmente cuando está pasando por un momento delicado y recién está volviendo de una lesión, me parece caer demasiado bajo”, agregó.

    La modelo sostuvo que jamás actuaría de una manera similar con Hernán Barcos u otro deportista, independientemente de la rivalidad que pueda existir entre los clubes que representan.

    Finalmente, reafirmó su posición frente a las críticas que recibió por su publicación.

    “Simplemente, me pareció una actitud infantil, de muy mal gusto y una falta de respeto totalmente innecesaria”, sentenció.

    ¿Qué mensaje le envió Ana Paula Consorte a Hernán Barcos?

    La controversia comenzó después del encuentro disputado el jueves 29 de octubre entre Alianza Lima y Sporting Cristal, que terminó con una victoria por 3-2 para el conjunto celeste.

    Tras el compromiso, Ana Paula Consorte utilizó sus historias de Instagram para dirigirse directamente a Hernán Barcos y pedirle explicaciones por un supuesto comportamiento de su esposa hacia Paolo Guerrero.

    “Buenas noches, Barcos. Con mucho respeto y abiertamente, sin necesidad de enviar un DM, hazme un favor, pregúntale a tu mujer por qué está mandándole besos a Paolo en el estadio”, escribió.

    La brasileña también cuestionó si aquel supuesto gesto estuvo relacionado con la celebración de un gol del delantero argentino.

    “¿Es su forma de celebrar tu gol? ¿Mandándole besos a otro? Realmente no lo entendí. ¡Gracias!”, añadió.

    Aunque la publicación fue eliminada horas después, su contenido se difundió rápidamente y generó comentarios en programas de espectáculos y redes sociales. Hasta el momento de los primeros reportes, ni Hernán Barcos ni Giuli Cunha habían confirmado públicamente la versión de Consorte sobre el supuesto gesto.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ana Paula Consorte DEJA EN SHOCK al revelar la razón de su MENSAJE contra Hernán Barcos y esposa: "Demasiado bajo"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Exchica reality anuncia entre lágrimas su primer embarazo y conmueve en redes: “Lo haremos con muchísimo amor”

    Andrea San Martín DEJA EN SHOCK A TODOS con GRAVE DENUNCIA contra Juan Víctor Sánchez

    Fútbol de luto: futbolista MUERE a los 30 años tras sufrir una violenta jugada durante un partido

    Programa de Pamela López es CANCELADO tras su viaje al extranjero y DENUNCIA de Pamela Franco: ¿Se quedó sin TRABAJO?

    Minedu CONFIRMA fin de las CLASES ESCOLARES a fines de noviembre en varias regiones por El Niño

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 54.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza