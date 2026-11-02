¿Crisis en su relación? Ana Paula Consorte toma drástica decisión tras revelaciones de Pamela López sobre Paolo Guerrero

Pamela López expuso conflictos con Ana Paula Consorte y una relación cercana con Paolo Guerrero , incluyendo fotos impensadas de él. La garota reaccionó tomando una decisión trascendental. ¿Qué ocurre con su relación?

Pamela López está en el centro de la atención luego de comentar sobre Ana Paula Consorte, señalando que la esposa de Hernán Barcos le lanzó besos a Paolo Guerrero durante un enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal. La animadora de eventos mencionó conflictos con la garota, originados por un malentendido relacionado con el Depredador y la cercanía que tuvo con él, incluso con algunas fotos. ¿Qué decidió Consorte tras estas revelaciones?

¿Ruptura? Ana Paula Consorte toma decisión drástica con Paolo Guerrero tras palabras de Pamela López

Pamela López sorprendió al intervenir en la controversia entre Ana Paula Consorte y la pareja de Hernán Barcos, a quien acusó de enviar gestos afectuosos a Paolo Guerrero durante el encuentro entre Alianza Lima y Cristal.

La pareja de Christian Cueva reveló tensiones con la garota por un malentendido que no ha sido aclarado y que está relacionado con sus visitas a la residencia de Doña Peta, madre de Paolo Guerrero.

"En alguna ocasión solía visitar la casa de Doña Peta, a quien estimo mucho. Ella vive cerca de mi casa y solíamos tomar el té juntas. Paolo nunca estuvo presente, pero compartíamos juntas hace un par de años", explicó.

Pamela también habló sobre la cercanía con el Depredador, compartiendo fotos de él junto a sus hijos pequeños y Christian Cueva, relación que existía desde la época de Alondra García Miró.

Ana Paula Consorte toma CONTUNDENTE decisión con Paolo Guerrero tras revelaciones de Pamela López sobre vínculo que tuvieron

Con esta controversia en el aire, muchos se preguntan qué hizo Consorte tras conocer esta cercanía que podría haberle causado molestias y si consideraría terminar su relación con el futbolista.

Sin embargo, lejos de esto, decidió mostrar abiertamente su relación con Paolo y la espera de su tercer bebé en común. En una tierna imagen en la playa, mostró momentos felices de octubre junto a él y sus hijos, destacando la unidad familiar.

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