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Pamela López expone TENSIÓN con Ana Paula Consorte y revela qué vínculo tuvo con Paolo Guerrero: “Tengo fotos de él”

Después de que Ana Paula Consorte le reclame a Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, por los besos enviados a Paolo Guerrero en el estadio, Pamela López asombra al revelar tensiones con Consorte.

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    Pamela López expone TENSIÓN con Ana Paula Consorte y revela qué vínculo tuvo con Paolo Guerrero: “Tengo fotos de él”
    Pamela López dejó entrever problemas en la relación entre Ana Paula y Guerrero. | Composición Wapa
    Pamela López expone TENSIÓN con Ana Paula Consorte y revela qué vínculo tuvo con Paolo Guerrero: “Tengo fotos de él”

    Ana Paula Consorte recientemente fue el centro de atención al pedir explicaciones a Hernán Barcos por besos que Giuli Cunha, su esposa, habría enviado a Paolo Guerrero durante el juego entre Alianza Lima y Sporting Cristal, sugiriendo un potencial interés por su pareja actual. Posteriormente, Pamela López sorprendió al dar su opinión y revelar detalles previamente ocultos.

    Pamela López revela tensiones con Ana Paula Consorte y detalla su relación con Paolo Guerrero

    Pamela López no quedó en silencio después de que Ana Paula Consorte insinuara coqueteos entre Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, y Paolo Guerrero en el reciente enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

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    Ella no sería la única en tener malentendidos respecto al futbolista. La esposa de Christian Cueva desveló información inédita sobre una tensa relación con Consorte.

    A pesar de que Consorte no ha hablado públicamente, López comenta que tiene conocimiento de una percepción negativa sobre ella, resultante de un malentendido que espera esclarecer en persona.

    "No tengo trato personal con ella, pero existe un asunto pendiente entre nosotras. Imagino que cuando la vea, lo resolveremos; un mal entendido, una confusión que no pude aclarar porque ella nunca se dirigió a mí públicamente, pero sé por terceros que hay una confusión que en algún momento aclararemos", expresó en su programa 'Vale todo'.

    En otra parte de la entrevista, la ex de Paul Michael habló sobre su vínculo con Doña Peta, madre del jugador. Señaló que al principio, Consorte mantenía distancia de su suegra, aunque ella compartía muchos momentos con la familia.

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    "Solía visitar mucho a Doña Peta, a quien aprecio profundamente. Vive cerca de mi domicilio y teníamos reuniones familiares. Paolo nunca estuvo involucrado, pero compartíamos momentos familiares hace un par de años", añadió.

    Al ser consultada sobre la posible reacción de Guerrero ante el comunicado de Ana Paula, Pamela expresó lo cordial que fue su relación pasada con él y su familia. Aunque nunca hubo una amistad fuerte, los lazos con sus hijos y la familia Cueva eran evidentes.

    "No creo que le haya causado gracia. Conozco a Paolo desde su relación con Alondra. Conservo fotos de él cargando a mis hijos cuando eran pequeños. Siempre mantuvimos una relación de respeto. No fuimos amigos de intercambiar mensajes. No creo que le haya agradado el incidente. Conozco a la esposa de Barcos y dudo que haya actuado de la forma que se dice", concluyó.

    Estos comentarios generaron especulación sobre si su cercanía con Doña Peta y el jugador de Alianza Lima pudo haber incomodado a Ana Paula Consorte.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López expone TENSIÓN con Ana Paula Consorte y revela qué vínculo tuvo con Paolo Guerrero: “Tengo fotos de él”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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