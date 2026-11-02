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Exchica reality anuncia entre lágrimas su primer embarazo y conmueve en redes: “Lo haremos con muchísimo amor”

La exmodelo y su esposo, junto a sus mascotas, presentaron la ecografía confirmando que serán padres próximamente.

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    La exintegrante de Combate expresó su emoción con la llegada de su primer bebé. | Composición Wapa
    Exchica reality anuncia entre lágrimas su primer embarazo y conmueve en redes: “Lo haremos con muchísimo amor”

    Conocida por su participación en 'Combate', Yamila Piñero conmovió a sus seguidores al revelar su primer embarazo a los 35 años. La exconcursante de reality argentina anunció la noticia en sus redes sociales, recibiendo así una ola de felicitaciones.

    Para anunciar este momento especial, lanzó un video donde se ven las reacciones de felicidad de sus familiares al mostrarles la ecografía del bebé. El anuncio estuvo lleno de abrazos y lágrimas de emoción, ya que sus seres queridos esperan con entusiasmo al nuevo miembro de la familia.

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    Yamila Piñero revela que espera su primer bebé

    Yamila Piñero atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La influencer, junto a su esposo, compartió que esperan su primer hijo. En un video compartieron la ecografía mientras documentaban la reacción de familiares y amigos.

    La exmodelo añadió una breve frase a la publicación: "¡Nueva temporada!", marcando el inicio de esta fase junto a su pareja.

    Las imágenes inician con ambos sentados junto a sus perros, donde Yamila Piñero sonríe sosteniendo la primera ecografía para la cámara.

    Posteriormente, la pareja muestra cómo sorprendieron a sus seres queridos. Abrazos, gritos y lágrimas fueron parte de cada momento. Incluso realizaron una videollamada para informar a una familiar, quien se emocionó al saber que la familia crecerá.

    El conmovedor mensaje de Yamila Piñero tras anunciar su embarazo

    Después de comunicar su embarazo, Yamila Piñero dirigió unas palabras a su futuro hijo y habló sobre cómo vive este período junto a su pareja. La exconcursante de reality mostró su emoción por convertirse en madre y por dar la bienvenida a un nuevo miembro en su hogar.

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    "2027: ¡¡¡Nueva temporada!!! Un nuevo miembro se suma a la familia, asumiendo nuevos roles de mamá, papá y perrihermanos mayores", publicó.

    La argentina confesó que esperan con ansias la llegada de su hijo. Aunque tienen algunas incertidumbres sobre la crianza, aseguró que está lista para dar lo mejor y colmar de amor al pequeño.

    "Estamos profundamente agradecidos a nuestros familiares y amigos. Ansiosos por tu llegada y con curiosidad sobre si lo haremos bien, ¡pero estamos seguros de que lo haremos con muchísimo amor!", añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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