José Eduardo Derbez confirma su ruptura con Paola Dalay y aclara las razones: “Tocó bajar”

José Eduardo Derbez confirmó su separación de Paola Dalay y descartó una infidelidad. Victoria Ruffo sorprendió al contar cómo se enteró de la ruptura.

La pareja decidió comunicar su separación ante los rumores. | Composición Wapa

La pareja decidió comunicar su separación ante los rumores. | Composición Wapa

El amor llegó a su fin para José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Después de aproximadamente seis años de relación, el actor mexicano confirmó que ambos decidieron tomar caminos separados, una noticia que sorprendió a sus seguidores debido a que habían formado una familia junto a su pequeña hija Tessa.

Lejos de los enfrentamientos, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo apareció junto a su expareja en un video difundido en redes sociales para explicar lo ocurrido. Aunque reconoció que atravesaron dificultades sentimentales, dejó en claro que la ruptura se produjo de mutuo acuerdo y descartó la existencia de una tercera persona.

José Eduardo Derbez revela por qué terminó su relación con Paola Dalay

El actor de 'El roomie' explicó que la decisión de separarse no fue repentina, pues ambos intentaron superar los problemas que enfrentaban antes de comunicar públicamente el final de su romance.

"Hemos tomado la decisión de separarnos, con mucho amor y con mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años", expresó.

Asimismo, reconoció que la relación atravesó una etapa complicada que finalmente no lograron resolver. "Pues hay momentos de subir y bajar en una relación y aquí pues tocó bajar", manifestó.

José Eduardo también explicó que habían preferido mantener la situación en privado mientras evaluaban la posibilidad de reconciliarse.

"Lo que pasa es que en ese tiempo estábamos obviamente tomando distancia y viendo qué se podía solucionar, pero pues no se solucionó claramente, pero estamos muy bien y aparte somos muy amigos y nos llevamos muy bien", señaló.

Ante las especulaciones sobre una posible tercera persona, el actor fue contundente al descartar una traición amorosa. "Nada, no hubo infidelidad", aseguró.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay seguirán unidos por su hija Tessa

Pese al término de su relación sentimental, la expareja dejó en claro que mantendrá una comunicación cercana para priorizar la crianza de su hija. El actor también explicó por qué demoraron en confirmar públicamente la separación.

"Como dice Paola, si no lo hemos dicho antes es porque tampoco sabíamos cómo decirlo, si nosotros sabíamos qué onda. Solo para hacerlo oficial de que ya no estamos juntos y bueno, siempre estaremos pendientes de nuestra hija", sostuvo.

Por su parte, Paola Dalay aseguró que continuarán compartiendo momentos familiares, pues ambos desean estar presentes en la vida de Tessa.

Victoria Ruffo sorprende al revelar cómo se enteró de la separación de su hijo

Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Victoria Ruffo, quien aseguró que desconocía la ruptura sentimental de José Eduardo Derbez.

Al ser abordada por periodistas mexicanos, la reconocida actriz reveló que se enteró de la noticia mediante los medios de comunicación. "Yo no lo sabía, no supe nada", manifestó.

Asimismo, evitó involucrarse en los motivos de la separación y se limitó a señalar: "Es una separación de pareja".

La actriz también pidió respeto por su nieta Tessa, mientras que Eugenio Derbez no había ofrecido declaraciones sobre el tema, según la información difundida.