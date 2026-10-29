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Andrea San Martín DEJA EN SHOCK A TODOS con GRAVE DENUNCIA contra Juan Víctor Sánchez

Andrea San Martín denuncia a Juan Víctor por presunta sustracción de su hija y 'Amor y fuego' muestra dónde fue captado junto a ella.

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    Andrea San Martín y Juan Victor
    Andrea San Martín DEJA EN SHOCK A TODOS con GRAVE DENUNCIA contra Juan Víctor Sánchez

    Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez están nuevamente en el ojo del huracán. El programa 'Amor y fuego' difundió la denuncia que la influencer interpuso contra su expareja por la presunta sustracción de su hija, mientras mostraban imágenes del empresario con la niña en un centro de salud mental.

    La situación acaparó la atención debido a que ambos continuaron activos en redes sociales sin abordar directamente al otro. Además, publicaciones de allegados a Juan Víctor mantuvieron vivo el interés de la opinión pública.

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    Denuncia de Andrea San Martín: desconocía el paradero de su hija

    Durante el programa 'Amor y fuego', se compartieron fragmentos del documento presentado por San Martín. La influencer narró que acudió a la residencia de Sánchez junto a un policía para obtener información sobre la ubicación de la niña.

    No obstante, según el informe, el portero del edificio les informó que el empresario no estaba en su residencia. Ante esto, Andrea le envió un mensaje pidiendo detalles sobre su hija.

    Relato expuesto por la influencer

    "Fui con un policía a su domicilio, pero el portero indicó que él no estaba en casa, por lo que le envié un último mensaje a las 18.19 h informándole que fui con un oficial como se solicitó y que no lo encontré, sigo sin saber dónde está mi hija y solicito información."

    Andrea manifestó en el documento su preocupación por no saber el paradero de la menor, lo cual fue difundido en medio del conflicto con Juan Víctor.

    Juan Víctor Sánchez visto en Surco con su hija

    Mientras la denuncia seguía su curso, aparecieron imágenes de Sánchez acompañado de su hija en el centro de salud mental San Ignacio, situado en Surco.

    Esta escena fue presentada por 'Amor y fuego', que proporcionó detalles sobre la situación entre los padres.

    El caso obtuvo atención porque Andrea indicó en su denuncia que desconocía la ubicación de su hija, sin embargo, las imágenes mostraron a Juan Víctor junto a ella en dicho lugar.

    Hasta la fecha, no hay declaraciones públicas de Juan Víctor en respuesta a la denuncia. El tema sigue marcado por las afirmaciones de Andrea y el material mostrado en televisión.

    La situación familiar de ambos vuelve a estar en el centro del debate público. Es crucial distinguir entre lo expuesto en la denuncia y los eventos mostrados, sin asumir responsabilidades no confirmadas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Andrea San Martín DEJA EN SHOCK A TODOS con GRAVE DENUNCIA contra Juan Víctor Sánchez
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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