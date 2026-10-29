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Andrea San Martín es acusada por su novio de presunta agresión física y psicológica en medio de denuncia por su hija

Yerko Santiago, pareja de Andrea San Martín, afirma en audios que sufre maltrato físico y psicológico, en el contexto de una denuncia por su hija menor.

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    Andrea San Martín es acusada por su novio de presunta agresión física y psicológica en medio de denuncia por su hija
    Andrea San Martín denuncia
    Andrea San Martín es acusada por su novio de presunta agresión física y psicológica en medio de denuncia por su hija

    En medio de las acusaciones de presunto maltrato hacia su hija con Juan Víctor Sánchez, Yerko Santiago, pareja de Andrea San Martín, sorprendió al presentar audios donde acusa ser víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte de la ojiverde.

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    Pareja de Andrea San Martín denuncia ser víctima de agresiones en medio de disputa por su hija

    Luego de que el programa de Magaly Medina revelara la relación sentimental de Andrea San Martín con Yerko Santiago, surgen audios impactantes en los que él señala haber sido agredido por la influencer.

    Según el mánager Giancarlo Cossio en 'Nadie Sabe', se expusieron detalles del comportamiento de la creadora de contenido, quien habría mostrado actitudes violentas tanto con su hija como con exparejas, incluyendo a Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor Sánchez.

    Yerko Santiago ha mantenido silencio tras la detención de San Martín por 40 horas, pero un audio sugiere que él también podría estar sufriendo agresiones.

    En un audio, Santiago relata a su expareja un episodio ocurrido en agosto, durante el cumpleaños de una de las hijas de San Martín, cuando ella lo buscó hasta Trujillo al no obtener respuesta telefónica.

    En un evento social, Andrea le exigió resolver un problema y comenzó a insultarlo.

    "Llegó Andrea y me confrontó diciendo 'necesito hablar contigo', y comenzó a insultarme. Le pedí que me dejara tranquilo, pero insistió en que debía enfrentar el asunto", rememoró.

    Al ser descubierto con otra mujer por reporteros, él huyó, pero fue seguido. Andrea llevó un auto para esconderlo y enfrentar la situación.

    "Me hablaron sobre una presunta relación con otra mujer. Andrea apareció, me tomó del brazo y me ingresó al automóvil, donde me agredió", narró.

    Las imágenes que Cossio presentó evidenciarían la conducta violenta de San Martín. A pesar del incidente, Santiago continúa su relación con ella.

    SOBRE EL AUTOR:
    Andrea San Martín es acusada por su novio de presunta agresión física y psicológica en medio de denuncia por su hija
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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