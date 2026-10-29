Jessica Newton no calla más tras perder la dirección del Miss Grand por Luciana Fuster: "Yo creo en..."

Jessica Newton aclaró las dudas de sus seguidores acerca de su salida del Miss Grand Perú , luego de que Luciana Fuster fuera nombrada nueva directora del certamen que ganó.

Jessica Newton habla de fin de su era en el Miss Grand

Jessica Newton habla de fin de su era en el Miss Grand

Luciana Fuster sorprendió al público al anunciar que ha sido designada como la nueva directora del Miss Grand Perú. Su papel será seleccionar a la próxima aspirante a coronarse en Vietnam, sede habitual del certamen. Esta noticia generó cuestionamientos sobre el papel de Jessica Newton, quien hasta entonces gestionaba la franquicia. ¿Qué señaló ella?

Jessica Newton explica su perspectiva tras ceder el liderazgo del Miss Grand Perú a Luciana Fuster

Luciana Fuster experimenta un gran momento tras su victoria en el Miss Grand International 2023 en Vietnam, lo cual le ha permitido residir en el extranjero y colaborar con diversas marcas prestigiosas por un año.

Este martes, Luciana también lanzó su propia academia de modelaje y frecuentemente participa como invitada en eventos del presidente del Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil.

Al consolidar su carrera, Luciana fue nombrada nueva directora del Miss Grand Perú, encargándose de motivar y guiar a las nuevas concursantes.

No obstante, esto causó controversia pues Jessica Newton había respaldado firmemente a la modelo durante el concurso.

“LLORANDO LÁGRIMAS DE ALEGRÍA. Gracias a mi familia de siempre, por esta enorme oportunidad y la confianza en mí. Tiene un valor incalculable”, expresó Fuster al recibir la noticia.

En respuesta, Jessica Newton respondió las dudas de sus seguidores, sugiriendo que había decidido apostar por el Miss Universo sobre el Miss Grand Perú debido a su extensa experiencia con el prestigioso concurso.

“Mami Jess espero no te equivoques”, “Si eliges con el corazón, siempre estarás en lo correcto”, comentó Newton. "No estuviste satisfecha con la franquicia del Miss Grand y su presidente Nawat", a lo que Jessica añadió: “Vivo el presente, por eso siempre elijo la felicidad”, dejando ver que no fue una experiencia del todo positiva.

Más tarde, se destacó otro comentario cuando un usuario especuló sobre una posible asociación con Luciana Fuster, lo cual Newton desmintió claramente.

“Considero que hay una conexión con Luciana”, a lo que ella contestó, “Creo en Dios”, distanciándose de esa posibilidad. Muchos la felicitaron por priorizar el Miss Universo, y ella agradeció las muestras de apoyo del público.

Jessica Newton explica su perspectiva tras ceder el liderazgo del Miss Grand Perú a Luciana Fuster

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