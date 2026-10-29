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¿Qué les exigía? Andrea San Martín expone las normas que seguían sus hijas en casa tras la polémica con Juan Víctor

Andrea San Martín volvió a las redes y sorprendió al mostrar cómo organizó las habitaciones de sus hijas antes de la denuncia y qué tareas les pedía.

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    ¿Qué les exigía? Andrea San Martín expone las normas que seguían sus hijas en casa tras la polémica con Juan Víctor
    Andrea San Martín expone las normas que seguían sus hijas en casa tras la polémica con Juan Víctor | Composición Wapa
    ¿Qué les exigía? Andrea San Martín expone las normas que seguían sus hijas en casa tras la polémica con Juan Víctor

    Poco después de ser separada temporalmente de una de sus hijas debido a una orden judicial, Andrea San Martín reapareció en las redes sociales, impactando al revelar cómo había organizado las habitaciones de sus hijas y las tareas hogareñas que les exigía.

    La aparición de Andrea San Martín: normas y tareas domésticas para sus hijas antes de la denuncia

    Andrea San Martín se mostró nuevamente en redes, abordando el complicado momento tras la separación temporal de una de sus hijas, y narró el estado de las habitaciones de ambas hijas después del escándalo.

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    Hasta ahora, se conoce que una de sus hijas está bajo el cuidado de Sebastián Lizarzaburu, mientras que la otra permanece con Juan Víctor Sánchez. Antes de la controversia, San Martín sorprendió realizando renovaciones en las habitaciones de sus hijas al adquirir camas nuevas.

    Mencionó: "¿Cómo queda la habitación de Maya? Así. Nunca les mostré las nuevas camas que cada una tiene, decidí cambiarlas hace poco para darles un espacio único y un clóset organizado para que les sea sencillo mantenerlo en orden".

    La habitación de la hija de Sebastián Lizarzaburu es espaciosa y ordenada, reflejando una de las normas inculcadas por San Martín: antes de ir a la escuela, ambas debían dejar sus cuartos impecables, un método para fomentar el orden desde pequeñas.

    Añadió: "Les he enseñado que antes de irse al colegio deben dejar su habitación ordenada. ‘Qué estricta, Andrea, son niños’, se dice, pero esta es la edad adecuada para enseñarles a cuidar su entorno. Así me facilitan la limpieza de sus cuartos".

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    En el video, la ojiverde explicó que esto formaba parte de sus rutinas compartidas de responsabilidad en el cuidado del hogar, y compartió consejos para que otros padres también lo logren.

    "Aún quiero continuar con el proyecto de renovación, ya que es vital darles las herramientas necesarias para ser organizadas. ¿Cómo lo logré? Desde pequeñas, es una rutina diaria, esfuerzo conjunto, constancia y refuerzos".

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Qué les exigía? Andrea San Martín expone las normas que seguían sus hijas en casa tras la polémica con Juan Víctor
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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