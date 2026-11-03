Programa de Pamela López es CANCELADO tras su viaje al extranjero y DENUNCIA de Pamela Franco: ¿Se quedó sin TRABAJO?

Después de que Pamela Franco presentara una denuncia por comentarios ofensivos en el programa 'Vale Todo', Panamericana Televisión decidió cancelar el proyecto de Pamela López.

Luego de que Pamela López viajara a México para presentar los Premios Heat, Jhon Cano de 'Show Pe' causó revuelo al anunciar la cancelación del programa 'Vale Todo', protagonizado por la esposa de Christian Cueva y transmitido por Panamericana TV, el cual está involucrado en la queja legal presentada por Pamela Franco debido a una supuesta afectación psicológica. Este proyecto ha finalizado.

Cancelación del Programa de Pamela López

Pamela López ha captado nuevamente la atención pública tras viajar inesperadamente a México con Franco Portales, su pareja actual, para ser anfitriona en los Premios Heat y destacarse como nominada al Influencer del Año.

La presentadora está viviendo un momento exitoso en su carrera internacional, aunque su situación en Perú tuvo un giro inesperado al partir para participar en este prestigioso evento.

El periodista Jhon Cano, conductor de 'Show Pe', informó que el programa de la esposa de 'Aladino' fue cancelado justo después de su partida del país.

El comunicador señaló que el programa no logró su objetivo de promocionar exitosamente la novela con su conducción, centrando el contenido en asuntos personales más que en el verdadero tema.

“Pamela López se fue rumbo a México, pero ya le habían informado, según fuentes confiables de Panamericana Televisión, que a partir de este martes, su programa de streaming, que conducía con Pati Lorena, no seguiría al aire debido a que discutían temas irrelevantes para la telenovela que debía promover. Con esto, Pamela se despide de una faceta que muchos conocimos, con enfrentamientos notables con las Kittypam y Pamela Franco”, declaró en las redes sociales del programa.