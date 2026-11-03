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Fútbol de luto: futbolista MUERE a los 30 años tras sufrir una violenta jugada durante un partido

Un apreciado futbolista sufrió un golpe letal durante un partido, lo que causó su fallecimiento. Un comunicado detalla las causas del deceso.

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    Fútbol de luto: futbolista MUERE a los 30 años tras sufrir una violenta jugada durante un partido
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    Fútbol de luto: futbolista MUERE a los 30 años tras sufrir una violenta jugada durante un partido

    El mundo del fútbol lamenta profundamente el fallecimiento de un destacado delantero del CD Tenerife, quien murió a los 30 años. A raíz de un violento incidente en el campo, el deportista sufrió complicaciones de salud que culminaron en su muerte a pesar de los esfuerzos médicos.

    Futbolista pierde la vida tras impactante choque en el campo

    El lunes 2 de noviembre, durante el enfrentamiento entre FC Andorra y CD Tenerife en el estadio Heliodoro Rodríguez López, España, un choque desafortunado dejó a Jesús de Miguel Alameda gravemente herido tras recibir un golpe en el pecho.

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    Enseguida, el jugador colapsó en el césped y los paramédicos acudieron rápidamente a su auxilio. A pesar de haber sido reanimado en la ambulancia, fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

    El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel Alameda, perdió la vida tras accidente.
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    No obstante, Jesús de Miguel Alameda sufrió complicaciones neurológicas que provocaron un paro cardiorrespiratorio fatal. El CD Tenerife compartió la dolorosa noticia de su partida en un emotivo comunicado.

    "Con un inmenso dolor y una profunda tristeza, el CD Tenerife informa el fallecimiento trágico, este martes 3 de noviembre de 2026, a las 8.00 a. m., de Jesús de Miguel Alameda. Palabras de consuelo son insuficientes ante esta tristeza abrumadora.", expresó el comunicado.

    "Acompañamos a su familia en este momento de desolación, al igual que a toda la comunidad del Tenerife. La familia de Jesús agradece las muestras de apoyo y pide respeto a su privacidad en estos momentos difíciles.", añadió el comunicado.

    SOBRE EL AUTOR:
    Fútbol de luto: futbolista MUERE a los 30 años tras sufrir una violenta jugada durante un partido
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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