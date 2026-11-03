Romina Delgado, esposa de ‘Cinesmero ’, lamentó que revelaran el nacimiento de su hija Amarena antes que ella . Conoce su emotivo mensaje y qué ocurrió.

La esposa del popular youtuber expresó su tristeza porque fue otra persona quien reveló sobre su maternidad. | Composición Wapa

La esposa del popular youtuber expresó su tristeza porque fue otra persona quien reveló sobre su maternidad. | Composición Wapa

Romina Delgado, conocida en redes sociales como 'Flor Carnal', atraviesa sentimientos encontrados tras hacerse público el nacimiento de su primera hija con Hugo Lezama, popularmente llamado 'Cinesmero'. La modelo expresó su tristeza después de que la noticia fuera difundida por Jhovan Tomasevich, antes de que ella y su esposo pudieran compartirla personalmente.

A través de Instagram, la influencer presentó a su pequeña Amarena y explicó que la decisión de mantener su llegada lejos de las redes sociales respondía al deseo de proteger su intimidad durante sus primeros meses de vida.

Romina Delgado presenta a su hija Amarena y revela por qué ocultó su nacimiento

La esposa de 'Cinesmero' utilizó sus redes sociales para dedicarle unas conmovedoras palabras a su primogénita, dejando en evidencia el profundo amor que siente por ella.

"Hoy el secreto a voces más grande de mi vida salió a la luz. Amarena, el amor más grande que he conocido", escribió junto a varias fotografías de su bebé.

Romina explicó que ella y Hugo Lezama habían decidido reservarse la noticia para disfrutar de una etapa familiar sin la exposición pública que acompaña a sus actividades como creadores de contenido.

"Durante estos meses su existencia fue lo más sagrado que tuvimos. Algo tan nuestro, tan íntimo, que quisimos guardarlo un poco más. No por vergüenza ni por miedo de amarla en voz alta. Sino porque el mundo a veces es cruel y ella todavía es demasiado pequeña para saberlo", expresó.

Asimismo, dejó en claro que ambos buscaban evitar que su hija fuera objeto de comentarios o críticas en internet.

"Hugo y yo queríamos protegerla de todo. De las palabras, de las miradas, de esa extraña costumbre que tiene la gente de opinar sobre lo que no conoce", añadió.

Jhovan Tomasevich expusó sobre el tema.

Esposa de 'Cinesmero' lamenta que anunciaran el nacimiento de su hija antes que ella

Uno de los momentos más emotivos de su publicación llegó cuando Romina Delgado confesó que le hubiera gustado elegir cuándo compartir públicamente la llegada de Amarena.

"En un mundo ideal, fueron ellos quienes anunciaron que Amarena ha llegado, y que desde entonces la vida es otra. Que todo es más mágico. Pero hay cosas que una no puede guardar para siempre. Ni siquiera apretándolas muy fuerte contra el pecho", señaló.

La influencer reconoció que la difusión anticipada de la noticia le provocó tristeza, especialmente porque se trataba de un acontecimiento profundamente personal.

"Hoy me duele haber perdido esa pequeña decisión. Me duele que el mundo se haya enterado antes de que yo estuviera lista para contárselo", escribió.

Aunque no mencionó directamente a Jhovan Tomasevich en su comunicado, sus declaraciones surgieron después de que se conociera públicamente el nacimiento de su bebé.

Pese a lo ocurrido, Romina decidió concentrarse en la felicidad que representa su hija y cerró su publicación con una tierna dedicatoria.

"Y, sin embargo, aquí estás. Ajena a todo. Tan pequeña. Tan viva. Tan absolutamente hermosa", finalizó.

¿Cuándo se casaron Hugo Lezama, 'Cinesmero', y Romina Delgado?

La llegada de Amarena marca una nueva etapa en la vida de Hugo Lezama y Romina Delgado, quienes contrajeron matrimonio civil el 7 de febrero de 2026 en una ceremonia privada.

La celebración reunió a familiares y amistades cercanas, entre ellas Carlos Orozco, Macla Villamonte y Alberto Castro. Durante la fiesta, los recién casados protagonizaron un romántico baile con la canción 'Ámame', de El Gran Combo de Puerto Rico.

Meses antes, a finales de 2025, 'Cinesmero' había sorprendido a Romina con una propuesta matrimonial durante un viaje a Colombia. En aquella oportunidad, el creador de contenido compartió una fotografía del anillo de esmeralda con el mensaje "Ella dijo que sí", mientras que su pareja respondió: "Mil veces sí, te amo".