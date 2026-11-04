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Hernán Barcos PONE EN SU SITIO a Ana Paula Consorte tras acusación contra su esposa: “No le hicimos nada a nadie”

Hernán Barcos rompe su silencio y defiende a Giuli Cunha tras las acusaciones de Ana Paula Consorte. El futbolista revela qué pasó con su amistad.

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    Hernán Barcos PONE EN SU SITIO a Ana Paula Consorte tras acusación contra su esposa: “No le hicimos nada a nadie”
    Hernán Barcos no se quedó callado y respondió a Ana Paula Consorte. | Composición Wapa
    Hernán Barcos PONE EN SU SITIO a Ana Paula Consorte tras acusación contra su esposa: “No le hicimos nada a nadie”

    Hernán Barcos decidió pronunciarse públicamente luego de que Ana Paula Consorte cuestionara a su esposa, Giuli Cunha, por un supuesto coqueteo hacia Paolo Guerrero. El delantero de Alianza Lima respondió a la polémica y dejó en claro que los comentarios de la pareja del 'Depredador' no han generado problemas en su matrimonio.

    Durante una entrevista con 'Magaly TV, la firme', el popular 'Pirata' defendió la estabilidad de su familia y aseguró que no considera necesario ofrecer explicaciones sobre las acusaciones que circularon en los últimos días.

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    Hernán Barcos defiende a Giuli Cunha tras polémica con Ana Paula Consorte

    El futbolista argentino fue consultado sobre las declaraciones de Ana Paula Consorte, quien había cuestionado los gestos que Giuli Cunha dirigió a Paolo Guerrero durante un encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

    Lejos de alimentar la controversia, Barcos sostuvo que tanto él como su esposa conocen los valores que mantienen dentro de su hogar y que no permitirán que los comentarios externos alteren su tranquilidad.

    "No nos incomoda (lo que dijo Ana Paula), ni nos mueve porque nosotros sabemos quiénes somos. Nosotros somos una familia muy tranquila, sabemos quiénes somos, nadie nos dice a nosotros quiénes somos, si somos buenos, si somos malos, nosotros estamos muy tranquilos, vivimos en paz. Somos una familia estable, por eso mismo no salimos a la prensa, no necesitamos explicarle nada a nadie", dijo Hernán Barcos.

    Con estas declaraciones, el atacante dejó en evidencia que no tiene intención de continuar una confrontación pública con la modelo brasileña y reafirmó su respaldo a Giuli Cunha.

    ¿Qué dijo Hernán Barcos sobre el distanciamiento con Ana Paula Consorte?

    Otro de los temas que llamó la atención durante la entrevista fue el aparente distanciamiento entre ambas familias, luego de que surgieran cuestionamientos sobre la relación que mantenían anteriormente.

    Al ser consultado sobre qué habría provocado el quiebre de esa cercanía, Barcos reconoció que desconoce los motivos y aseguró que tampoco tiene explicaciones sobre lo ocurrido.

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    "(¿Cómo se rompió su amistad?) No sé, me gustaría saberlo también, pero nosotros no tenemos nada qué decir. Nosotros no le hicimos nada a nadie y estamos muy tranquilos con quien nosotros somos, no vivimos de eso nosotros", agregó el esposo de Giuli Cunha.

    De esta manera, Hernán Barcos evitó profundizar en las diferencias con Ana Paula Consorte, pero dejó clara su posición frente a las acusaciones que involucraron a su esposa.

    Por ahora, el delantero argentino ha optado por mantener la polémica lejos de su vida familiar, mientras que sus declaraciones vuelven a poner en el centro de la atención mediática la controversia entre las parejas de los futbolistas de Alianza Lima.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hernán Barcos PONE EN SU SITIO a Ana Paula Consorte tras acusación contra su esposa: “No le hicimos nada a nadie”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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