¿Pasó la página? Mario Hart le desea lo mejor a Korina en medio de rumores con Nacho Di MarcoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Mario Hart rompió su silencio tras las imágenes de Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco difundidas por 'Magaly TV La Firme'. Lejos de mostrarse incómodo, el piloto sorprendió al asegurar que no tiene inconvenientes con que su expareja inicie una nueva relación sentimental e incluso destacó sus cualidades.
LEE MÁS: Familiar de Javier Carmona REAPARECE y envía emotivo mensaje a hija de Tula Rodríguez tras cumplir 18 años: “Siempre juntas”
Sus declaraciones llegan después de que el actor argentino dejara abierta la posibilidad de un romance con la venezolana al responder: "Nunca descartes nunca".
Mario Hart revela qué piensa de un posible romance entre Korina y Nacho Di Marco
Al ser consultado sobre un acercamiento sentimental entre ambos actores, Hart aseguró que Korina es libre de rehacer su vida amorosa y que seguramente no le faltarán pretendientes.
"Creo que si es un chico soltero, está bien. Ella es una chica linda, con muchos atributos y pretendientes; estoy seguro de que no le va a faltar. Con quien decida ella estar es un tema netamente de ella. Le voy a desear lo mejor, merece que le vaya bien", expresó.
Asimismo, reconoció que sabía sobre los planes de cumpleaños de su expareja, aunque desconocía que terminaría en el edificio donde reside Di Marco.
PUEDES VER: Hugo García SE SEPARA de Isabella Ladera y su hijo y hace INESPERADO anuncio: "Un nuevo capítulo en mi vida"
¿Mario Hart cambiará su relación con Korina Rivadeneira tras el ampay?
El piloto aseguró que las imágenes no modificarán el vínculo que mantiene con Korina como padres. Además, precisó que su prioridad es el bienestar de sus hijos y que no tiene intención de intervenir en las decisiones personales de la modelo.
Por su parte, Nacho Di Marco aclaró que Korina no pasó la noche en su departamento, sino en la vivienda de una amiga en común que reside en el mismo edificio. Hasta el momento, ninguno ha confirmado una relación sentimental.