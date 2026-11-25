Mario Hart sorprende al revelar qué piensa de un posible romance entre Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco tras las imágenes difundidas por Magaly Medina.

Mario Hart rompió su silencio tras las imágenes de Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco difundidas por 'Magaly TV La Firme'. Lejos de mostrarse incómodo, el piloto sorprendió al asegurar que no tiene inconvenientes con que su expareja inicie una nueva relación sentimental e incluso destacó sus cualidades.

Sus declaraciones llegan después de que el actor argentino dejara abierta la posibilidad de un romance con la venezolana al responder: "Nunca descartes nunca".

Mario Hart revela qué piensa de un posible romance entre Korina y Nacho Di Marco

Al ser consultado sobre un acercamiento sentimental entre ambos actores, Hart aseguró que Korina es libre de rehacer su vida amorosa y que seguramente no le faltarán pretendientes.

El actor Nacho Di Marco ofrece declaraciones a un programa de televisión sobre su vínculo con la modelo Korina Rivadeneira.

"Creo que si es un chico soltero, está bien. Ella es una chica linda, con muchos atributos y pretendientes; estoy seguro de que no le va a faltar. Con quien decida ella estar es un tema netamente de ella. Le voy a desear lo mejor, merece que le vaya bien", expresó.

Asimismo, reconoció que sabía sobre los planes de cumpleaños de su expareja, aunque desconocía que terminaría en el edificio donde reside Di Marco.

¿Mario Hart cambiará su relación con Korina Rivadeneira tras el ampay?

El piloto aseguró que las imágenes no modificarán el vínculo que mantiene con Korina como padres. Además, precisó que su prioridad es el bienestar de sus hijos y que no tiene intención de intervenir en las decisiones personales de la modelo.