¡IMPACTANTE! Revelan que Manolo Rojas grabó su última canción como si supiera lo que venía

Revelan el emotivo secreto de la última canción de Manolo Rojas . Testimonio de Alfredo Benavides conmueve tras su repentina muerte.

La inesperada partida de Manolo Rojas sigue revelando episodios que conmueven al mundo del espectáculo peruano. A pocos días de su fallecimiento, nuevas confesiones han salido a la luz y apuntan a un detalle que ha impactado profundamente: el comediante habría dejado una última canción con un mensaje que hoy muchos interpretan como una despedida.

El tema, titulado ‘A la vida’, ha cobrado un significado especial tras su muerte, alimentando la idea de que el artista era consciente del momento que atravesaba.

Alfredo Benavides revela el significado oculto de la última canción

Tras el sepelio realizado el domingo 29 de marzo, Alfredo Benavides, uno de los amigos más cercanos de Rojas, decidió romper su silencio con un mensaje que rápidamente captó la atención del público.

En sus palabras, dejó entrever que esta canción no fue una más en la trayectoria del humorista, sino una composición distinta, cargada de intención.

“Hiciste un cambio en tu vida para dejar el ejemplo de que la gente puede cambiar. Y encima, tu última canción es tal cual, la última. (…) Tu canción ‘A la vida’ la escribiste sabiendo que era tu última canción. Nunca hiciste una canción así. Me has hecho escuchar mil canciones en tu carro y ninguna se parecía”, reveló Alfredo Benavides en su cuenta de Instagram.

Alfredo Benavides le dedicó un sentido mensaje de despedida a Manolo Rojas.

El actor también compartió una reflexión más íntima sobre el estado emocional de su amigo, mencionando las pérdidas personales que marcaron su vida y que, según él, pudieron influir en esta etapa final.

“Tu mamá, tu papá y Carlos fueron pérdidas que no superaste. (…) Tú quisiste partir diseñando tu partida, o mejor dicho, en nuestro lenguaje, produjiste tu partida”, comentó.

Sus declaraciones han generado un fuerte impacto, abriendo un debate sobre si el artista, de alguna manera, anticipó su despedida a través de la música.

El testimonio que remece: su amiga estuvo con él horas antes

A este contexto se suma el relato de Cristina, amiga cercana del comediante, quien confirmó haber compartido con él poco antes de su fallecimiento. Su testimonio añade una carga aún más emotiva a los últimos momentos de Rojas.

“Él me llama ‘Cristina ven’, no quería ir pero era Manolo, era mi amigo y nunca iba decir que no. (…) Me dijo ‘quédate’, le dije ‘Manolo quiero dormir porque no me siento bien’. Me mira y me dijo ‘quédate, vamos a comer algo’. Y no me quedé, hubiera querido quedarme”, contó.

Sus palabras, marcadas por el arrepentimiento, han conmovido a muchos, al imaginar lo que pudo haber sido distinto si se quedaba acompañándolo en esas horas decisivas.