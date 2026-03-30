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Farándula - Testigo del fallecimiento de Manolo Rojas se pronuncia y difunde insólita revelación

¡SE DISCULPA! Wendy Sulca rompe su silencio tras críticas por video sobre Manolo Rojas

Wendy Sulca se disculpa tras polémico video por la muerte de Manolo Rojas. Error en publicación desató críticas y debate en redes sociales.

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    Wendy Sulca compartió un mensaje pidiendo disculpas. | Composición Wapa
    ¡SE DISCULPA! Wendy Sulca rompe su silencio tras críticas por video sobre Manolo Rojas

    La muerte del comediante peruano Manolo Rojas generó múltiples reacciones en el mundo artístico, pero una de las más comentadas en redes sociales fue la de la cantante Wendy Sulca, quien terminó envuelta en una polémica que la obligó a dar un paso al frente y ofrecer disculpas públicas.

    Todo comenzó con un video compartido en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde buscaba despedirse del humorista. Sin embargo, el contenido no fue bien recibido. Usuarios y figuras del espectáculo cuestionaron errores evidentes en la publicación, entre ellos la confusión en el nombre del artista y el uso de imágenes pertenecientes a una escena ficticia sobre su muerte, lo que fue considerado inapropiado en medio del duelo.

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    Las críticas no tardaron en viralizarse. En cuestión de horas, la publicación se convirtió en blanco de cuestionamientos por la falta de sensibilidad y cuidado en un contexto tan delicado. Para muchos, el mensaje no solo resultó desacertado, sino también desconectado del respeto que se esperaba hacia la memoria del comediante.

    Wendy Sulca pide perdón.
    Wendy Sulca pide perdón.

    Wendy Sulca elimina el video y ofrece disculpas públicas

    Ante la presión mediática y la ola de comentarios negativos, la intérprete decidió borrar el contenido y pronunciarse oficialmente. La noche del domingo, Sulca compartió un comunicado en el que intentó aclarar lo sucedido y asumir la situación.

    'Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas por el video publicado recientemente en mis redes por un miembro de mi equipo de trabajo. En cuanto fui consciente del contenido, procedí a eliminar la publicación de inmediato, dado que no era lo más apropiado. Nuestra única intención fue recordar y rendir homenaje a una persona a la cual guardo gran cariño y admiración'.

    Con estas palabras, la cantante buscó explicar que el error no fue intencional y que el material fue difundido por alguien de su equipo. No obstante, el argumento no convenció a todos.

    Wendy Sulca eliminó el video que compartió en su cuenta de X.
    Wendy Sulca eliminó el video que compartió en su cuenta de X.

    En redes, varios usuarios insistieron en que, independientemente de quién haya gestionado la cuenta, la responsabilidad final recae en la figura pública. Incluso, algunos internautas pusieron en duda esta versión, sugiriendo que la publicación habría sido realizada directamente por la artista.

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    Más allá de las opiniones divididas, el episodio reavivó una discusión recurrente: el rol de los personajes públicos en la gestión de sus plataformas digitales y la importancia de supervisar cuidadosamente cada contenido que se publica en su nombre.

    El caso también dejó en evidencia un punto clave: en momentos de pérdida, el público espera mensajes genuinos, empáticos y respetuosos. Cualquier error, por mínimo que parezca, puede interpretarse como una falta de consideración.

    Aunque la disculpa de Wendy Sulca intentó calmar las aguas y rendir el homenaje que inicialmente buscaba, la controversia ya había abierto un debate sobre la responsabilidad comunicacional en la era digital y los riesgos de la inmediatez en redes sociales.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡SE DISCULPA! Wendy Sulca rompe su silencio tras críticas por video sobre Manolo Rojas
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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