Romina Gachoy revela la verdad detrás de la lujosa fiesta de 15 años de la hija de Angie Jibaja: "No quería un..."

Romina Gachoy compartió detalles sobre el cumpleaños que organizó para la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María , dejando a todos sorprendidos con una inusual revelación. ¿Qué hizo cambiar de opinión a la joven?

La reconocida influencer Romina Gachoy sorprendió al organizar un evento espléndido para la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María. No obstante, la cantante uruguaya decidió revelar aspectos sorprendentes del festejo de 15 años y compartir una verdad que pocos esperaban.

Romina Gachoy aclara por qué casi no se celebraron los 15 años de la hija de Angie Jibaja

Romina Gachoy fue elogiada por compartir la alegría de la adolescente en su fiesta, donde se reunieron sus amigos y seres queridos. Sin embargo, al principio, la joven no deseaba un evento de quinceañera ya que prefería realizar un viaje.

“El cumple de mi bebé, mi reina, fue maravilloso…, aunque en realidad mi hija no quería una fiesta de 15. Prefería viajar en vez de festejar”, explicó la locutora de radio, destacando que finalmente la joven cambió de parecer.

Romina Gachoy sorprende con revelación sobre la fiesta de 15 años.

“Teníamos planeado viajar los cinco a Uruguay, pero dos semanas antes de su cumple, mi pequeña dijo: 'Mami, quiero hablar contigo y con papi. No se enojen, por favor. He dicho que no quiero una fiesta, pero creo que ahora sí deseo celebrar’”, narró Romina Gachoy.

Ante el cambio de opinión de la joven, la influencer uruguaya no dudó en organizar un gran evento para Gia, a quien trata como si fuera su propia hija. Ambas colaboraron en decidir cada detalle de la fiesta de quince años.

“Juntas pensamos en diferentes temáticas y optamos por no hacer lo típico que todas las quinceañeras hacen… Todas escogen el mismo tipo de vestido y colores. Así que elegimos un tema hawaiano, lo cual fue muy divertido”, afirmó.